Белый дом ищет новые источники финансирования, пишут СМИ - 14.10.2025
16:00 14.10.2025
Белый дом ищет новые источники финансирования, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа готовится к затяжному шатдауну и ищет альтернативные источники средств для поддержки ключевых федеральных программ, РИА Новости, 14.10.2025
Белый дом ищет новые источники финансирования, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится к затяжному шатдауну и ищет альтернативные источники средств для поддержки ключевых федеральных программ, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, Управление административно-бюджетного контроля (OMB) "разрабатывает способы" обеспечения выплат федеральным силовикам, по аналогии с распоряжением Трампа о сохранении зарплат 1,3 миллионам военнослужащих.
Кроме того, Белый дом намерен продолжить финансирование программы WIC, предоставляющей помощь женщинам и детям, используя сотни миллионов долларов из поступлений от таможенных пошлин.
Как отмечает издание, администрация Трампа сочетает "жёсткие политические методы" давления на демократов — включая приостановку инфраструктурных проектов в "синих" штатах и сокращение числа федеральных служащих — с шагами, направленными на обеспечение работы критически важных ведомств.
"OMB готовится переждать упорство демократов: платить военным, силовикам, продолжать оптимизацию и ждать", — приводит издание слова источника в Белом доме.
По мнению Punchbowl News, такие меры позволяют администрации смягчить последствия шатдауна, но одновременно повышают риск его затягивания.
