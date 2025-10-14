Белый дом ищет новые источники финансирования, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится к затяжному шатдауну и ищет альтернативные источники средств для поддержки ключевых федеральных программ, сообщает издание Администрация президента США Дональда Трампа готовится к затяжному шатдауну и ищет альтернативные источники средств для поддержки ключевых федеральных программ, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, Управление административно-бюджетного контроля (OMB) "разрабатывает способы" обеспечения выплат федеральным силовикам, по аналогии с распоряжением Трампа о сохранении зарплат 1,3 миллионам военнослужащих.

Кроме того, Белый дом намерен продолжить финансирование программы WIC, предоставляющей помощь женщинам и детям, используя сотни миллионов долларов из поступлений от таможенных пошлин.

Как отмечает издание, администрация Трампа сочетает "жёсткие политические методы" давления на демократов — включая приостановку инфраструктурных проектов в "синих" штатах и сокращение числа федеральных служащих — с шагами, направленными на обеспечение работы критически важных ведомств.

"OMB готовится переждать упорство демократов: платить военным, силовикам, продолжать оптимизацию и ждать", — приводит издание слова источника в Белом доме.