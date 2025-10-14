Подразделения "Севера" улучшили положение в зоне СВО

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино и Новая Сечь Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Графское и Колодезное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
