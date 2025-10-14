Рейтинг@Mail.ru
10:41 14.10.2025
Котяков рассказал, сколько семей воспользуются маткапиталом в 2026 году
Котяков рассказал, сколько семей воспользуются маткапиталом в 2026 году
Средствами материнского капитала в следующем году 1,7 миллиона семей по планам Минтруда, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 14.10.2025
россия, антон котяков, госдума рф
Россия, Антон Котяков, Госдума РФ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Семья
Семья. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Средствами материнского капитала в следующем году 1,7 миллиона семей по планам Минтруда, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала в следующем году воспользуются 1,7 миллиона граждан", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Он уточнил, что размер маткапитала будет проиндексирован на 6,8%. Его размер составит более 737 тысяч рублей на первого ребенка. А если семья не получала материнский капитал на первого, то его размер на второго ребенка составит более 974 тысяч рублей.
"На это в бюджете предусмотрено почти 567 миллиардов рублей… Это на 30 миллиардов больше, чем в текущем году", - добавил министр.
