В Сбербанке рассказали о проекте второй платежной системы в России

"Проект пока в самой начальной стадии - обсуждения, формирования концепции возможной альтернативной платежной системы. По мере готовности и определения параметров, мы с партнерами сможем выйти к рынку с предложением", - говорится в комментарии.

На вопрос РИА Новости относительно возможной интеграции биометрии и QR-кодов в новую платежную систему, в банке пояснили, что сегодня нет необходимости начинать именно с карт, так как в фокусе более современные способы оплаты: бесконтактные технологии, такие как NFC и Bluetooth, биометрия и другие инновационные решения. Но традиционные карты по-прежнему занимают значимую долю рынка, поэтому их выпуск также не исключается.