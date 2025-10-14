Савельев поручил разработать закон о движении беспилотных автомобилей

Рейтинг@Mail.ru
13:06 14.10.2025
Сотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске
Сотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев поручил Минтрансу разработать проект закона, регулирующего движение беспилотных автомобилей, и внести его в правительство в первом квартале 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.
Савельев провел совещание в правительстве, в ходе которого был утвержден план развития беспилотного грузового движения в России.
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Эксперт рассказал, когда люди перестанут бояться беспилотных автомобилей
26 июня 2024, 04:11
"Виталий Савельев поручил Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить разработку, принятие и вступление в силу федерального закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии с "дорожной картой". Внесение законопроекта в правительство запланировано на I квартал 2026 года", - говорится в сообщении.
Также, согласно дорожной карте, территория эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) в рамках эксперимента в России будет расширяться и включать в себя новые трассы. Так, до конца 2026 года будет создана и введена в эксплуатацию система цифровых двойников для движения ВАТС, включающая трассу М-12 "Восток".
Движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме было запущено в апреле этого года на ЦКАД в Московском регионе. Ранее, в июне 2023 года, движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств было запущено на автомобильной дороге М-11 "Нева", а в 2026 году планируется запустить его и на М-12 "Восток".
В августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус".
Беспилотные автомобили Яндекса в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Минтранс планирует вывести беспилотные автомобили на дороги к 2027 году
18 апреля, 15:14
 
Россия, Виталий Савельев, Авто
 
 
