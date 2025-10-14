Савельев поручил разработать закон о движении беспилотных автомобилей

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев поручил Минтрансу разработать проект закона, регулирующего движение беспилотных автомобилей, и внести его в правительство в первом квартале 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Савельев провел совещание в правительстве, в ходе которого был утвержден план развития беспилотного грузового движения в России

"Виталий Савельев поручил Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить разработку, принятие и вступление в силу федерального закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии с "дорожной картой". Внесение законопроекта в правительство запланировано на I квартал 2026 года", - говорится в сообщении.

Также, согласно дорожной карте, территория эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) в рамках эксперимента в России будет расширяться и включать в себя новые трассы. Так, до конца 2026 года будет создана и введена в эксплуатацию система цифровых двойников для движения ВАТС, включающая трассу М-12 "Восток".

Движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме было запущено в апреле этого года на ЦКАД в Московском регионе. Ранее, в июне 2023 года, движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств было запущено на автомобильной дороге М-11 "Нева", а в 2026 году планируется запустить его и на М-12 "Восток".