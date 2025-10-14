В Саратове подростка обвинили в участии в террористической организации

САРАТОВ, 14 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка из Саратова за участие в украинской террористической организации.

"Следствием установлено, что несовершеннолетний через мессенджер вышел на связь с представителями террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. По их указанию он получил инструкции по вступлению в организацию и предоставлял сведения, которые могли быть использованы в ее деятельности и представляют угрозу безопасности Российской Федерации", - сообщили в СУСК РФ по региону.

Молодой человек в ходе допроса признался, что предоставлял данные о военных объектах и объектах энергетики, следует из опубликованного оперативного видео СУСК.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что данная террористическая организация является украинской, а несовершеннолетний не получал денег за передаваемую информацию. "Подросток занимался сбором и предоставлением информации и сведений об объектах военной и промышленной инфраструктуры, расположенных на территории Саратовской области , на безвозмездной основе", - сказал собеседник агентства.

По данным следственного управления, 16-летнему подростку, который является жителем Саратова , предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ему грозит до 20 лет лишения свободы.