В Саратове подростка обвинили в участии в террористической организации
11:01 14.10.2025 (обновлено: 14:01 14.10.2025)
В Саратове подростка обвинили в участии в террористической организации
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка из Саратова за участие в украинской террористической организации. РИА Новости, 14.10.2025
В Саратове подростка обвинили в участии в террористической организации

САРАТОВ, 14 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка из Саратова за участие в украинской террористической организации.
"Следствием установлено, что несовершеннолетний через мессенджер вышел на связь с представителями террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. По их указанию он получил инструкции по вступлению в организацию и предоставлял сведения, которые могли быть использованы в ее деятельности и представляют угрозу безопасности Российской Федерации", - сообщили в СУСК РФ по региону.
Молодой человек в ходе допроса признался, что предоставлял данные о военных объектах и объектах энергетики, следует из опубликованного оперативного видео СУСК.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что данная террористическая организация является украинской, а несовершеннолетний не получал денег за передаваемую информацию. "Подросток занимался сбором и предоставлением информации и сведений об объектах военной и промышленной инфраструктуры, расположенных на территории Саратовской области, на безвозмездной основе", - сказал собеседник агентства.
По данным следственного управления, 16-летнему подростку, который является жителем Саратова, предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, добавили в следственном управлении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
