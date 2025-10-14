Китай ввел санкции в отношении пяти дочерних компаний Hanwha Ocean

ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Власти Китая ввели ответные санкции в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, связанных с США, следует из заявления министерства коммерции КНР.

В заявлении, размещенном во вторник на официальном сайте китайского ведомства, отмечается, что в ответ на расследование США в соответствии с разделом 301 в отношении морского судоходства, логистики и судостроения Китая , результаты которого предусматривают введение портовых сборов для связанных с КНР судов, Китай принял решение о введении контрмер.

Минкоммерции КНР подчеркнуло, что расследование и меры, принятые США в соответствии с разделом 301 в отношении морского, логистического и судостроительного секторов Китая, серьезно нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также наносят серьезный ущерб законным правам и интересам китайских компаний.

Как отмечается в заявлении, дочерние компании Hanwha Ocean в США оказывали содействие и поддержку соответствующему расследованию, нанося ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая.

Ограничительные меры вводятся в отношении следующих дочерних компаний: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC и HS USA Holdings Corp.