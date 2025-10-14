Рейтинг@Mail.ru
Китай ввел санкции в отношении пяти дочерних компаний Hanwha Ocean
07:51 14.10.2025
Китай ввел санкции в отношении пяти дочерних компаний Hanwha Ocean
Китай ввел санкции в отношении пяти дочерних компаний Hanwha Ocean
в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
Китай ввел санкции в отношении пяти дочерних компаний Hanwha Ocean

КНР ввел санкции в отношении связанных с США пяти дочерних компаний Hanwha Ocean

© РИА Новости / Мария ЧаплыгинаДом Народных собраний Китая
Дом Народных собраний Китая - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
Дом Народных собраний Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Власти Китая ввели ответные санкции в отношении пяти дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean, связанных с США, следует из заявления министерства коммерции КНР.
В заявлении, размещенном во вторник на официальном сайте китайского ведомства, отмечается, что в ответ на расследование США в соответствии с разделом 301 в отношении морского судоходства, логистики и судостроения Китая, результаты которого предусматривают введение портовых сборов для связанных с КНР судов, Китай принял решение о введении контрмер.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Китай и США не заинтересованы в эскалации кризиса, считают эксперты
13 октября, 22:30
Минкоммерции КНР подчеркнуло, что расследование и меры, принятые США в соответствии с разделом 301 в отношении морского, логистического и судостроительного секторов Китая, серьезно нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также наносят серьезный ущерб законным правам и интересам китайских компаний.
Как отмечается в заявлении, дочерние компании Hanwha Ocean в США оказывали содействие и поддержку соответствующему расследованию, нанося ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая.
Ограничительные меры вводятся в отношении следующих дочерних компаний: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC и HS USA Holdings Corp.
Организациям и лицам на территории КНР запрещено вести деловую деятельность и сотрудничать с данными компаниями. Соответствующие ограничения вступают в силу со вторника.
Торговый представитель США Джеймисон Грир - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Китай переступил все допустимые границы, заявил торгпред США Грир
12 октября, 19:09
 
