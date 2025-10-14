Рейтинг@Mail.ru
Крупнейшие авиакомпании Китая выступили против запрета на полеты над России
20:03 14.10.2025
Крупнейшие авиакомпании Китая выступили против запрета на полеты над России
2025-10-14T20:03:00+03:00
2025-10-14T20:03:00+03:00
в мире, китай, сша, дональд трамп, china southern airlines, air china, china eastern airlines
Крупнейшие авиакомпании Китая выступили против запрета на полеты над России

© Flickr / byeangelСамолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Крупнейшие авиаперевозчики Китая — China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines — выступили против предлагаемого администрацией Дональда Трампа запрета на использование российского воздушного пространства при рейсах в или из США, следует из документа, опубликованного на правительственном портале.
"Если предложение будет принято, это приведёт к ещё большему нарушению пассажирского сообщения между США и Китаем, которое уже ограничено частотными квотами. Оно противоречит интересам общественности и создаст серьёзные неудобства для американских и китайских пассажиров", — заявила China Southern Airlines.
По оценке компании, в случае введения запрета "не менее 2,8 тысячи пассажиров, запланировавших полёты в период с 1 ноября по 31 декабря, столкнутся с необходимостью перебронирования, что поставит под угрозу их планы на праздники".
Air China также выступила против предлагаемого порядка, отметив, что "он противоречит интересам общественности и приведёт к росту неудобств для всех пассажиров". Авиаперевозчик сообщил, что "по меньшей мере 4,4 тысячи пассажиров с билетами на ноябрь и декабрь 2025 года будут затронуты, включая путешествия в периоды Дня благодарения и Рождества, что существенно повлияет на их права и интересы".
Компании призвали американское министерство транспорта "сохранить возможность выполнения действующих рейсов, чтобы удовлетворить потребности пассажиров обеих стран".
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете
В мире Китай США Дональд Трамп China Southern Airlines Air China China Eastern Airlines
 
 
