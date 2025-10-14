Рейтинг@Mail.ru
19:03 14.10.2025
Vietnam Airlines сообщила о хакерской атаке
Vietnam Airlines сообщила о хакерской атаке
в мире
vietnam airlines
Vietnam Airlines сообщила о хакерской атаке

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкБоинг-777 авиакомпании Vietnam Airlines в аэропорту "Домодедово"
Боинг-777 авиакомпании Vietnam Airlines в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
БАНГКОК, 14 окт – РИА Новости. Авиакомпания Vietnam Airlines, флагман вьетнамской гражданской авиации, сообщила специальным письмом своим постоянным клиентам о хакерской атаке, затронувшей также несколько транснациональных компаний, в результате которой произошла утечка личных данных клиентов, кроме финансовой и банковской информации.
Письмо авиакомпании имеется в распоряжении РИА Новости.
"Vietnam Airlines хотела бы сообщить вам о недавней утечке данных, затронувшей стороннюю платформу обслуживания клиентов, которой управляет глобальный технологический партнер. По данным поставщика услуг, Vietnam Airlines входит в число нескольких глобальных компаний, пользующихся ее услугами, которые пострадали от этого инцидента", - говорится в письме.
Авиакомпания сообщает, что к части данных клиентов, обрабатываемых на этой платформе, был осуществлен несанкционированный доступ.
"Некоторая личная информация могла быть раскрыта, включая полное имя, адрес электронной почты, номер телефона, дату рождения и номер участника Lotusmiles (бонусная программа авиакомпании – ред.). В настоящее время такие данные, как платежная информация, пароли, маршруты поездок, балансы Lotusmiles и паспортные данные, остаются в безопасности. Кроме того, внутренние ИТ-системы Vietnam Airlines не были затронуты", - сообщает авиакомпания по результатам предварительного расследования, проведенного совместно с правоохранительными органами, экспертами кибербезопасности и глобальным технологическим партнером-провайдером сервиса.
Vietnam Airlines рекомендует клиентам сменить пароли к аккаунтам Lotusmiles и связанным с ними почтовым ящикам, быть бдительными к потенциальным попыткам фишинга, подозрительным электронным письмам или телефонным звонкам от имени Vietnam Airlines, а также избегать передачи информации, одноразовых паролей (OTP) или учетных данных непроверенным источникам.
"Vietnam Airlines искренне сожалеет о любых опасениях, которые мог вызвать этот инцидент. Мы стремимся информировать клиентов, которых это может коснуться, предоставляя им актуальную информацию по мере продолжения расследования", - говорится в документе.
ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете
Вчера, 13:18
ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете
Вчера, 13:18
 
В миреVietnam Airlines
 
 
