"Победа" отказалась от звуковой рекламы на рейсах

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") после сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о возбуждении дела из-за звуковой рекламы на рейсе заявил РИА Новости, что в настоящее время не делает это на самолетах.

Федеральная антимонопольная служба ранее во вторник сообщила, что возбудила дело из-за распространения звуковой рекламы в самолете во время рейса авиакомпании "Победа" Москва Сочи . По мнению службы, действия рекламодателя и авиакомпании "Победа" содержат признаки нарушения рекламного законодательства.

"В настоящее время звуковая рекламная кампания с использованием воздушных судов не осуществляется. При этом размещение рекламы на борту позволяет авиакомпании получить дополнительный доход и большую гибкость в предложении низких тарифов на авиабилеты", - прокомментировали в пресс-службе "Победы" сообщение ФАС

Регулятор ранее уточнил в сообщении, что аудиоролик распространялся на маршруте "Победы" Москва - Сочи и в нем говорилось о высокой ставке по вкладам в банке.