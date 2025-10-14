Рейтинг@Mail.ru
"Победа" отказалась от звуковой рекламы на рейсах - РИА Новости, 14.10.2025
18:10 14.10.2025
"Победа" отказалась от звуковой рекламы на рейсах
"Победа" отказалась от звуковой рекламы на рейсах
"Победа" отказалась от звуковой рекламы на рейсах
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") после сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о возбуждении дела из-за звуковой рекламы на... РИА Новости, 14.10.2025
москва
сочи
россия
аэрофлот
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
москва
сочи
россия
москва, сочи, россия, аэрофлот, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Москва, Сочи, Россия, Аэрофлот, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
"Победа" отказалась от звуковой рекламы на рейсах

"Победа" после сообщения ФАС отказалась от звуковой рекламы на рейсах

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту Внуково
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") после сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о возбуждении дела из-за звуковой рекламы на рейсе заявил РИА Новости, что в настоящее время не делает это на самолетах.
Федеральная антимонопольная служба ранее во вторник сообщила, что возбудила дело из-за распространения звуковой рекламы в самолете во время рейса авиакомпании "Победа" Москва - Сочи. По мнению службы, действия рекламодателя и авиакомпании "Победа" содержат признаки нарушения рекламного законодательства.
"В настоящее время звуковая рекламная кампания с использованием воздушных судов не осуществляется. При этом размещение рекламы на борту позволяет авиакомпании получить дополнительный доход и большую гибкость в предложении низких тарифов на авиабилеты", - прокомментировали в пресс-службе "Победы" сообщение ФАС.
Регулятор ранее уточнил в сообщении, что аудиоролик распространялся на маршруте "Победы" Москва - Сочи и в нем говорилось о высокой ставке по вкладам в банке.
Согласно действующему законодательству, поясняла ФАС, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель. В случае установления их вины ведомство применит меры административного воздействия, резюмировала ФАС.
Суд признал сокращение "Победой" размеров ручной клади незаконным
30 мая, 18:55
Суд признал сокращение "Победой" размеров ручной клади незаконным
