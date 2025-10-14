https://ria.ru/20251014/samojlova-2048113251.html
Суд в Москве начнет процесс по разводу Самойловой и Джигана
Суд в Москве начнет процесс по разводу Самойловой и Джигана - РИА Новости, 14.10.2025
Суд в Москве начнет процесс по разводу Самойловой и Джигана
Суд в Москве 28 октября начнет процесс по делу о разводе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко), сказано в данных суда, с которыми... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T09:45:00+03:00
2025-10-14T09:45:00+03:00
2025-10-14T09:45:00+03:00
культура
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
2025
оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)
Культура, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
Суд в Москве начнет процесс по разводу Самойловой и Джигана
