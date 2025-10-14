Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве начнет процесс по разводу Самойловой и Джигана
Культура
 
09:45 14.10.2025
Суд в Москве начнет процесс по разводу Самойловой и Джигана
Суд в Москве начнет процесс по разводу Самойловой и Джигана - РИА Новости, 14.10.2025
Суд в Москве начнет процесс по разводу Самойловой и Джигана
Суд в Москве 28 октября начнет процесс по делу о разводе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко), сказано в данных суда, с которыми... РИА Новости, 14.10.2025
оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)
Культура, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
Суд в Москве начнет процесс по разводу Самойловой и Джигана

Суд 28 октября начнет бракоразводный процесс Самойловой с Джиганом

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Суд в Москве 28 октября начнет процесс по делу о разводе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко), сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Иск о расторжении брака принят к рассмотрению. Беседа по иску назначена на 28 октября", - сказано в данных.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом. Иск зарегистрирован 6 октября. В деле есть квитанция об оплате госпошлины.
У пары четверо детей.
Культура
 
 
