Суд в Москве начнет процесс по разводу Самойловой и Джигана

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Суд в Москве 28 октября начнет процесс по делу о разводе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко), сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.