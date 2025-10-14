В Москве пройдет винный саммит стран БРИКС

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В рамках IV Российского винодельческого форума, который пройдет 12-13 ноября в Москве, планируется провести винный саммит стран БРИКС, сообщил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.
Во вторник в Москве в мультимедийном международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла презентация программы четвертого Российского винодельческого форума.
«
"В рамках форума мы планируем провести винный саммит БРИКС. Мы решили выдвинуть такую инициативу и начать формирование нового поля для межгосударственного сотрудничества в сфере виноделия. Направлений для совместной работы много, это и научные знания, программа обмена в сфере практических навыков виноделов, восполнение производственных цепочек, наладка производства необходимого оборудования, энергострономический туризм, бюджетные рейсы", - сказал Киселев в ходе презентации.
Он отметил, что сегодня международное сотрудничество профессионалов и винодельческих отраслей активно развивается в контуре стран БРИКС, многие из которых также демонстрируют положительную динамику винного рынка и высокий уровень развития национальных винных индустрий.
"Мы начали с предложения сотрудничества странам основателям БРИКС, если это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, то в каждой из этих стран есть свое виноградарство, свое виноделие. И в общем, нам повезло, что у нас образовалось такое движение. Интерес большой", - добавил Киселев.
Организаторами Российского винодельческого форума выступают ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" и фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ. Соорганизатор - Россельхозбанк. Стратегический научный партнер - НИЦ "Курчатовский институт".