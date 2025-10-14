Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет винный саммит стран БРИКС - РИА Новости, 14.10.2025
14:25 14.10.2025
В Москве пройдет винный саммит стран БРИКС
В рамках IV Российского винодельческого форума, который пройдет 12-13 ноября в Москве, планируется провести винный саммит стран БРИКС, сообщил генеральный... РИА Новости, 14.10.2025
россия
москва
бразилия
дмитрий киселев
брикс
россельхозбанк
курчатовский институт
россия
москва
бразилия
россия, москва, бразилия, дмитрий киселев, брикс, россельхозбанк, курчатовский институт
Россия, Москва, Бразилия, Дмитрий Киселев, БРИКС, Россельхозбанк, Курчатовский институт
Винный саммит стран БРИКС пройдет в рамках Российского винодельческого форума

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В рамках IV Российского винодельческого форума, который пройдет 12-13 ноября в Москве, планируется провести винный саммит стран БРИКС, сообщил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.
Во вторник в Москве в мультимедийном международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла презентация программы четвертого Российского винодельческого форума.
"В рамках форума мы планируем провести винный саммит БРИКС. Мы решили выдвинуть такую инициативу и начать формирование нового поля для межгосударственного сотрудничества в сфере виноделия. Направлений для совместной работы много, это и научные знания, программа обмена в сфере практических навыков виноделов, восполнение производственных цепочек, наладка производства необходимого оборудования, энергострономический туризм, бюджетные рейсы", - сказал Киселев в ходе презентации.
Он отметил, что сегодня международное сотрудничество профессионалов и винодельческих отраслей активно развивается в контуре стран БРИКС, многие из которых также демонстрируют положительную динамику винного рынка и высокий уровень развития национальных винных индустрий.
"Мы начали с предложения сотрудничества странам основателям БРИКС, если это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, то в каждой из этих стран есть свое виноградарство, свое виноделие. И в общем, нам повезло, что у нас образовалось такое движение. Интерес большой", - добавил Киселев.
Организаторами Российского винодельческого форума выступают ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" и фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ. Соорганизатор - Россельхозбанк. Стратегический научный партнер - НИЦ "Курчатовский институт".
Россия Москва Бразилия Дмитрий Киселев БРИКС Россельхозбанк Курчатовский институт
 
 
