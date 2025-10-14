В Москве пройдет винный саммит стран БРИКС

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В рамках IV Российского винодельческого форума, который пройдет 12-13 ноября в Москве, планируется провести винный саммит стран БРИКС, сообщил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Он отметил, что сегодня международное сотрудничество профессионалов и винодельческих отраслей активно развивается в контуре стран БРИКС, многие из которых также демонстрируют положительную динамику винного рынка и высокий уровень развития национальных винных индустрий.