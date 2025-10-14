Губернатор Самарской области уволил главу Кинельского района

САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max сообщил, что после рабочей поездки в Кинельский район уволил его главу за недостаточное внимание к состоянию дома культуры, школы и других объектов.