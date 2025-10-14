Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Самарской области уволил главу Кинельского района - РИА Новости, 14.10.2025
23:00 14.10.2025 (обновлено: 23:43 14.10.2025)
Губернатор Самарской области уволил главу Кинельского района
Губернатор Самарской области уволил главу Кинельского района - РИА Новости, 14.10.2025
Губернатор Самарской области уволил главу Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max сообщил, что после рабочей поездки в Кинельский район уволил его главу за... РИА Новости, 14.10.2025
кинельский район
самарская область
кинель
вячеслав федорищев
происшествия
кинельский район
самарская область
кинель
кинельский район, самарская область, кинель, вячеслав федорищев, происшествия
Кинельский район, Самарская область, Кинель, Вячеслав Федорищев, Происшествия
Губернатор Самарской области уволил главу Кинельского района

Губернатор Самарской области Федорищев уволил главу Кинельского района

САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max сообщил, что после рабочей поездки в Кинельский район уволил его главу за недостаточное внимание к состоянию дома культуры, школы и других объектов.
При это ряд Telegram-каналов ранее распространили видео, на котором Федорищев в грубой форме увольняет главу Кинельского района Юрия Жидкова. "Уволен ***** (грубый эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев, обращаясь к главе района, и грубо хлопнул его по плечу.
"Закончил работу в Кинельском районе, также в городе Кинель. Много объектов посетили - социальных, важных. Конечно же, есть то, к чему стремиться. К сожалению, дом культуры, школа и многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти, поэтому мною было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку", - говорится в сообщении Федорищева в его канале в Max.
На момент публикации пресс-служба губернатора Самарской области не прокомментировала РИА Новости ситуацию.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Глава района Самарской области подал в отставку после гибели ребенка
18 августа, 15:41
 
Кинельский районСамарская областьКинельВячеслав ФедорищевПроисшествия
 
 
