Губернатор Самарской области уволил главу Кинельского района

САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max сообщил, что после рабочей поездки в Кинельский район уволил его главу за недостаточное внимание к состоянию дома культуры, школы и других объектов.
При это ряд Telegram-каналов ранее распространили видео, на котором Федорищев в грубой форме увольняет главу Кинельского района Юрия Жидкова. "Уволен ***** (грубый эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев, обращаясь к главе района, и грубо хлопнул его по плечу.
"Закончил работу в Кинельском районе, также в городе Кинель. Много объектов посетили - социальных, важных. Конечно же, есть то, к чему стремиться. К сожалению, дом культуры, школа и многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти, поэтому мною было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку", - говорится в сообщении Федорищева в его канале в Max.
На момент публикации пресс-служба губернатора Самарской области не прокомментировала РИА Новости ситуацию.
