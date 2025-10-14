Рейтинг@Mail.ru
Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района
14.10.2025
Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района
Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района
Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района

Федорищев уволил главу Кинельского района из-за отношения к памяти героев ВОВ

Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны
Федорищев разместил видеоролик, на котором несколько раз спросил главу Кинельского района о том, что лежит в траве. Глава района объяснил, что это камень, который не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (грубый эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
"Отдельно про отношение к самому важному - памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе, на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам - участникам Великой Отечественной войны". Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям - это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен", - написал Федорищев.
До этого Федорищев сообщал, что после рабочей поездки в Кинельский район уволил его главу за недостаточное внимание к состоянию дома культуры, школы и других объектов.
Дронов вступил в должность губернатора Новгородской области
