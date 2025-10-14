https://ria.ru/20251014/rossiya-2048281063.html
Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района
Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района - РИА Новости, 14.10.2025
Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T23:13:00+03:00
2025-10-14T23:13:00+03:00
2025-10-14T23:13:00+03:00
кинельский район
самарская область
вячеслав федорищев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987377977_0:51:3054:1769_1920x0_80_0_0_817fe188329e76749dc5ed665e23b88b.jpg
https://ria.ru/20251014/dronov-2048192788.html
кинельский район
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987377977_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_f9ba01af06ea358e1aabbb1f20b92857.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кинельский район, самарская область, вячеслав федорищев, происшествия
Кинельский район, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Происшествия
Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района
Федорищев уволил главу Кинельского района из-за отношения к памяти героев ВОВ
САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны
Федорищев
разместил видеоролик, на котором несколько раз спросил главу Кинельского района
о том, что лежит в траве. Глава района объяснил, что это камень, который не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (грубый эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
"Отдельно про отношение к самому важному - памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе, на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам - участникам Великой Отечественной войны". Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям - это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен", - написал Федорищев.
До этого Федорищев сообщал, что после рабочей поездки в Кинельский район уволил его главу за недостаточное внимание к состоянию дома культуры, школы и других объектов.