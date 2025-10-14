Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района

"Отдельно про отношение к самому важному - памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе, на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам - участникам Великой Отечественной войны". Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям - это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен", - написал Федорищев.