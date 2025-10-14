Рейтинг@Mail.ru
"Россия ослабнет". На Западе выступили с серьезным предупреждением
Специальная военная операция на Украине
 
22:31 14.10.2025
"Россия ослабнет". На Западе выступили с серьезным предупреждением
"Россия ослабнет". На Западе выступили с серьезным предупреждением - РИА Новости, 14.10.2025
"Россия ослабнет". На Западе выступили с серьезным предупреждением
Европе не удалось ослабить Москву, российская армия только крепчает, высказался геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 14.10.2025
"Россия ослабнет". На Западе выступили с серьезным предупреждением

Малинен заявил о провале попытки Европы ослабить Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Европе не удалось ослабить Москву, российская армия только крепчает, высказался геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X.
"Некоторые в "глубинном государстве", возможно, думали, что Россия ослабнет, но произошло обратное. Страна сейчас более боеспособна, чем когда-либо", — написал он.
Термоядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Абсолютное безумие". В США заговорили о четвертой мировой войне
Вчера, 21:12
Профессор подчеркнул, что европейские страны срывали все мирные переговоры, руководствуясь целью "ослабить Россию" и привести мир к третьей мировой войне.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Огромное количество жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 18:35
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
США анонсировали крупное заявление по оружию для Киева
Вчера, 18:32
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
