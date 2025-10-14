МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Европе не удалось ослабить Москву, российская армия только крепчает, высказался геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X.
"Некоторые в "глубинном государстве", возможно, думали, что Россия ослабнет, но произошло обратное. Страна сейчас более боеспособна, чем когда-либо", — написал он.
Профессор подчеркнул, что европейские страны срывали все мирные переговоры, руководствуясь целью "ослабить Россию" и привести мир к третьей мировой войне.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.