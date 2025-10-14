Tefal намерена урегулировать спор с дизайнером Лебедевым миром

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представитель французского производителя бытовой техники и посуды Tefal заявил в арбитражном суде Москвы, что компания намерена урегулировать миром спор по своему иску к дизайнеру Артемию Лебедеву, с которого она требует взыскать 2 миллиона рублей компенсации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Изначально в этом иске, поданном в апреле, ответчиком был указан только Лебедев , позже суд привлек в качестве его соответчиков петербургское АО "Нева металл посуда" и Павла Минаичева.

"Мы ведем переговоры о заключении мировых соглашений, с АО "НМП" мы уже достигли соглашения, сейчас у нас стадия переговоров с остальными соответчиками", - сказал представитель истца.

В материалах суда говорится, что АО "НМП" как рекламодатель "допустил заказ и распространение недопустимого рекламного материала", а Минаичев "изготовил рекламный материал, нарушающий законодательство о рекламе и законодательство об интеллектуальной собственности, допустил его дальнейшее распространение исполнителем". Более подробно суть спора пока не поясняется.

Представитель АО "НМП" поддержал ходатайство истца об отложении слушаний. "У нас много агентств и блогеров, у нас несколько однотипных дел, поэтому мы либо со всеми договариваемся, либо со всеми судимся", - сказал представитель этого ответчика. Юрист Лебедева поддержал идею урегулирования. Заседание отложено на 25 ноября.

Одновременно с иском к Лебедеву в этот же суд поступил иск Tefal на ту же сумму к актеру Вячеславу Манучарову . В нем истец просит взыскать с ответчика 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации тоже в размере 1 миллиона рублей. Третьими лицами к разбирательству привлечены АО "НМП" и индивидуальный предприниматель Денис Елышев. Рассмотрение дела продолжается.