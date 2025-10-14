Ульянов рассказал о подготовке к ремонту ЛЭП на Запорожской АЭС

ВЕНА, 14 окт - РИА Новости. Ремонтные работы на двух линиях электропередачи для восстановления внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, как ожидается, начнутся до конца текущей недели, сейчас идёт активная подготовка, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По данным одного из дипломатов, МАГАТЭ предлагает восстановить снабжение в два этапа. В ходе первого будет установлено прекращение огня в радиусе 1,5 километров для ремонта ЛЭП "Днепровская". В ходе второго этапа будет создана вторая зона прекращения огня для ремонта линии "Ферросплавная -1".