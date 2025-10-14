Рейтинг@Mail.ru
Ульянов рассказал о подготовке к ремонту ЛЭП на Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048262017.html
Ульянов рассказал о подготовке к ремонту ЛЭП на Запорожской АЭС
Ульянов рассказал о подготовке к ремонту ЛЭП на Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.10.2025
Ульянов рассказал о подготовке к ремонту ЛЭП на Запорожской АЭС
Ремонтные работы на двух линиях электропередачи для восстановления внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, как ожидается, начнутся до конца текущей недели,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T20:30:00+03:00
2025-10-14T20:30:00+03:00
россия
вена
украина
михаил ульянов (дипломат)
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/98/1550429886_0:62:1217:747_1920x0_80_0_0_ce5656d4e818b4e03eae24a88c195b43.jpg
https://ria.ru/20251009/ryabkov-2047374962.html
россия
вена
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/98/1550429886_69:0:1148:809_1920x0_80_0_0_a26941aa33d28d40fef5c5a01f89d910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вена, украина, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Вена, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, В мире
Ульянов рассказал о подготовке к ремонту ЛЭП на Запорожской АЭС

Ульянов: ремонт ЛЭП на Запорожской АЭС начнется до конца недели

© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : МИД РФ
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 14 окт - РИА Новости. Ремонтные работы на двух линиях электропередачи для восстановления внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, как ожидается, начнутся до конца текущей недели, сейчас идёт активная подготовка, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В настоящее время ведется активная подготовка. Мы ожидаем, что ремонтные работы на обеих линиях электропередачи начнутся до конца текущей недели", - сказал постпред РФ.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на дипломатов передавало, что МАГАТЭ подталкивает Российскую Федерацию и Украину к заключению локального прекращения огня для восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.
По данным одного из дипломатов, МАГАТЭ предлагает восстановить снабжение в два этапа. В ходе первого будет установлено прекращение огня в радиусе 1,5 километров для ремонта ЛЭП "Днепровская". В ходе второго этапа будет создана вторая зона прекращения огня для ремонта линии "Ферросплавная -1".
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Рябков дал оценку ситуации с американским топливом на ЗАЭС
9 октября, 20:02
 
РоссияВенаУкраинаМихаил Ульянов (дипломат)Запорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала