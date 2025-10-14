Ульянов рассказал о подготовке к ремонту ЛЭП на Запорожской АЭС

ВЕНА, 14 окт - РИА Новости. Ремонтные работы на двух линиях электропередачи для восстановления внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, как ожидается, начнутся до конца текущей недели, сейчас идёт активная подготовка, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В настоящее время ведется активная подготовка. Мы ожидаем, что ремонтные работы на обеих линиях электропередачи начнутся до конца текущей недели", - сказал постпред РФ.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на дипломатов передавало, что МАГАТЭ подталкивает Российскую Федерацию и Украину к заключению локального прекращения огня для восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.
По данным одного из дипломатов, МАГАТЭ предлагает восстановить снабжение в два этапа. В ходе первого будет установлено прекращение огня в радиусе 1,5 километров для ремонта ЛЭП "Днепровская". В ходе второго этапа будет создана вторая зона прекращения огня для ремонта линии "Ферросплавная -1".
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.
