Освобожденный в Газе уроженец Донбасса хочет получить гражданство России

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт — РИА Новости. Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин желает получить российское гражданство, рассказала его мать Наталья Харкина.
«
"Мы обязательно сделаем это. Он очень хочет российский паспорт. Он его всегда хотел", — сказала она в беседе с РИА Новости.
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
По ее словам, оформить гражданство до пленения сына было проблематично: нужно было ехать в Донецк и собирать все документы.
Наталья также рассказала, что Максим потерял 30 килограммов. Она отметила, что его держали в ужасных условиях, но отказалась раскрыть подробности.
«
"Мы обязательно поедем в Россию. Я не могу сказать сейчас, когда конкретно это произойдет. Все зависит от физического состояния Максима. Как только он немного наберет массу, придет в себя и будет способен перенести перелет, мы хотим приехать", — добавила Наталья.
В понедельник ХАМАС в рамках соглашения с Тель-Авивом освободило из плена последних живых израильских заложников, которые удерживались в секторе Газа с 7 октября 2023 года.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль разделяет общую радость в связи с освобождением уроженца Донбасса.