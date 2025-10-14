https://ria.ru/20251014/rossiya-2048226771.html
Дело экс-главы Главного управления кадров Минобороны направили в суд
Дело экс-главы Главного управления кадров Минобороны направили в суд - РИА Новости, 14.10.2025
Дело экс-главы Главного управления кадров Минобороны направили в суд
Уголовное дело в отношении экс-начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого в коррупции, направлено в суд для определения... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:12:00+03:00
2025-10-14T17:12:00+03:00
2025-10-14T17:12:00+03:00
происшествия
россия
юрий кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037811975_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_c05fec651151984ae27567da4a344228.jpg
https://ria.ru/20251014/momoty-2048224680.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037811975_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_9a85e2daab84f45156ec96faa8ed5ad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, юрий кузнецов
Происшествия, Россия, Юрий Кузнецов
Дело экс-главы Главного управления кадров Минобороны направили в суд
Дело экс-главы Главного управления кадров Минобороны Кузнецова направили в суд