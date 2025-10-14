Дело экс-главы Главного управления кадров Минобороны направили в суд

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого в коррупции, направлено в суд для определения территориальной подсудности, сообщает Генеральная прокуратура РФ.