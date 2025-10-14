Рейтинг@Mail.ru
14.10.2025

Дело экс-главы Главного управления кадров Минобороны направили в суд
17:12 14.10.2025
Дело экс-главы Главного управления кадров Минобороны направили в суд
Уголовное дело в отношении экс-начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого в коррупции, направлено в суд для определения... РИА Новости, 14.10.2025
происшествия, россия, юрий кузнецов
Происшествия, Россия, Юрий Кузнецов
Дело экс-главы Главного управления кадров Минобороны направили в суд

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого в коррупции, направлено в суд для определения территориальной подсудности, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна. Они обвиняются соответственно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)… Дело направлено в Кассационный военный суд для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности", - говорится в сообщении.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Момотов рассказал суду, сколько денег заработал за всю жизнь
Вчера, 17:03
 
