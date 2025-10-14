https://ria.ru/20251014/rossiya-2048213345.html
Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане взорвался телефон
Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане взорвался телефон - РИА Новости, 14.10.2025
Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане взорвался телефон
Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане брюк взорвался телефон, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:20:00+03:00
2025-10-14T16:20:00+03:00
2025-10-14T16:20:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане взорвался телефон
Подмосковные врачи спасли 13-летнего подростка, у которого взорвался телефон
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане брюк взорвался телефон, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"Поступил вызов к 13-летнему подростку, у которого в кармане брюк взорвался мобильный телефон. Подросток получил ожоги и находился в шоке", - рассказали в ведомстве.
По словам заместителя главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи по оперативной работе Николая Суслова, мальчик получил ожог второй степени на обоих бедрах, поэтому врачи ввели ему сильнодействующие анальгетики.
В подмосковном министерстве здравоохранения отметили, что операция подростку не потребовалась, ожогов и рубцов у него не останется. Пострадавший находится в ожоговом отделении в состоянии средней тяжести, скоро мальчика выпишут, уточнили в ведомстве.