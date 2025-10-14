Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане взорвался телефон

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане брюк взорвался телефон, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

"Поступил вызов к 13-летнему подростку, у которого в кармане брюк взорвался мобильный телефон. Подросток получил ожоги и находился в шоке", - рассказали в ведомстве.

По словам заместителя главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи по оперативной работе Николая Суслова, мальчик получил ожог второй степени на обоих бедрах, поэтому врачи ввели ему сильнодействующие анальгетики.