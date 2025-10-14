Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане взорвался телефон - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048213345.html
Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане взорвался телефон
Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане взорвался телефон - РИА Новости, 14.10.2025
Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане взорвался телефон
Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане брюк взорвался телефон, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:20:00+03:00
2025-10-14T16:20:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_327:0:2825:1405_1920x0_80_0_0_2831958ca515f18795a47a29ac6e914d.jpg
https://ria.ru/20250528/instult-2019585242.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49494ad2548cb9e6e1172566c2ccdee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане взорвался телефон

Подмосковные врачи спасли 13-летнего подростка, у которого взорвался телефон

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане брюк взорвался телефон, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"Поступил вызов к 13-летнему подростку, у которого в кармане брюк взорвался мобильный телефон. Подросток получил ожоги и находился в шоке", - рассказали в ведомстве.
По словам заместителя главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи по оперативной работе Николая Суслова, мальчик получил ожог второй степени на обоих бедрах, поэтому врачи ввели ему сильнодействующие анальгетики.
В подмосковном министерстве здравоохранения отметили, что операция подростку не потребовалась, ожогов и рубцов у него не останется. Пострадавший находится в ожоговом отделении в состоянии средней тяжести, скоро мальчика выпишут, уточнили в ведомстве.
Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 10-летнюю девочку от инсульта - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Подмосковье врачи спасли 10-летнюю девочку от инсульта
28 мая, 16:14
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала