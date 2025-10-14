Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МЧС Ростовской области подозревается в превышении полномочий - РИА Новости, 14.10.2025
16:14 14.10.2025
Замглавы МЧС Ростовской области подозревается в превышении полномочий
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает УФСБ России по региону. РИА Новости, 14.10.2025
происшествия
россия
ростовская область
таганрог
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ростовская область
таганрог
происшествия, россия, ростовская область, таганрог, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Таганрог, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУСБ МЧС России выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя начальника ГУ МЧС России по Ростовской области, причастного к превышению должностных полномочий", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что замначальника областного МЧС подписал акты приемки фактически невыполненных работ по строительству сооружения ГИМС в Таганроге. Ущерб превысил 10 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК России "Превышение должностных полномочий".
ПроисшествияРоссияРостовская областьТаганрогМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
