Замглавы МЧС Ростовской области подозревается в превышении полномочий
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает УФСБ России по региону. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:14:00+03:00
2025-10-14T16:14:00+03:00
2025-10-14T16:14:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
таганрог
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Замглавы МЧС Ростовской области подозревается в превышении полномочий
