Военный эксперт прокомментировал угрозы Ходжеса по Калининграду

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Угрозы бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса о возможности НАТО нанести удары по Калининграду и Севастополю больше напоминают клекот стервятника и являются пиаром, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.

Ранее Ходжес дал интервью YouTube-каналу, аффилированному с польской телекомпанией TVP. Он заявил, что силы НАТО "уничтожили" бы Россию , если бы она в 2025 году атаковала Польшу . Как утверждает американский генерал в отставке, под удар попали бы Калининград Севастополь . При этом власти РФ неоднократно заявляли, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, но будет защищать свои интересы и безопасность своих граждан всеми доступными средствами, а любые попытки альянса испытать боевую готовность России получат немедленный и жесткий ответ.

"Зачастую ушедшие в отставку высокопоставленные западные военные из "ястребов войны" превращаются в "голубей", делая всякого рода миролюбивые заявления. Ходжес же продолжает оставаться сторонником эскалации конфликта. Его слова напоминают клекот стервятника, за которым стоит стремление привлечь к себе внимание и напугать Россию возможными ударами по ее городам-символам: Севастополю и Калининграду", - сказал Горбачев

По его мнению, само по себе заявление Ходжеса не более, чем пустышка и пиар-акция ушедшего на покой "отставника".