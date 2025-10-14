https://ria.ru/20251014/rossiya-2048204974.html
Военный эксперт прокомментировал угрозы Ходжеса по Калининграду
Военный эксперт прокомментировал угрозы Ходжеса по Калининграду
Военный эксперт прокомментировал угрозы Ходжеса по Калининграду
Угрозы бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса о возможности НАТО нанести удары по Калининграду и Севастополю больше...
Военный эксперт прокомментировал угрозы Ходжеса по Калининграду
Капитан запаса Горбачев назвал угрозы Ходжеса клекотом стервятника
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Угрозы бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса о возможности НАТО нанести удары по Калининграду и Севастополю больше напоминают клекот стервятника и являются пиаром, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.
Ранее Ходжес
дал интервью YouTube-каналу, аффилированному с польской телекомпанией TVP. Он заявил, что силы НАТО
"уничтожили" бы Россию
, если бы она в 2025 году атаковала Польшу
. Как утверждает американский генерал в отставке, под удар попали бы Калининград
и Севастополь
. При этом власти РФ неоднократно заявляли, что Москва
не планирует нападать на страны НАТО, но будет защищать свои интересы и безопасность своих граждан всеми доступными средствами, а любые попытки альянса испытать боевую готовность России получат немедленный и жесткий ответ.
"Зачастую ушедшие в отставку высокопоставленные западные военные из "ястребов войны" превращаются в "голубей", делая всякого рода миролюбивые заявления. Ходжес же продолжает оставаться сторонником эскалации конфликта. Его слова напоминают клекот стервятника, за которым стоит стремление привлечь к себе внимание и напугать Россию возможными ударами по ее городам-символам: Севастополю и Калининграду", - сказал Горбачев
.
По его мнению, само по себе заявление Ходжеса не более, чем пустышка и пиар-акция ушедшего на покой "отставника".
"Но с другой стороны оно может побудить киевские власти активизировать провокации в отношении российских регионов", - считает эксперт.