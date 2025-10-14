Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт прокомментировал угрозы Ходжеса по Калининграду - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048204974.html
Военный эксперт прокомментировал угрозы Ходжеса по Калининграду
Военный эксперт прокомментировал угрозы Ходжеса по Калининграду - РИА Новости, 14.10.2025
Военный эксперт прокомментировал угрозы Ходжеса по Калининграду
Угрозы бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса о возможности НАТО нанести удары по Калининграду и Севастополю больше... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:46:00+03:00
2025-10-14T15:46:00+03:00
в мире
севастополь
россия
калининград
бен ходжес
сергей горбачев
нато
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154914/00/1549140045_0:228:2834:1822_1920x0_80_0_0_f39dec115160d5b103ddad181d5f7770.jpg
https://ria.ru/20251014/provokatsii-2048142840.html
севастополь
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154914/00/1549140045_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_801ff8d15324f18c60a127abd9c1bd0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, севастополь, россия, калининград, бен ходжес, сергей горбачев, нато, снг
В мире, Севастополь, Россия, Калининград, Бен Ходжес, Сергей Горбачев, НАТО, СНГ
Военный эксперт прокомментировал угрозы Ходжеса по Калининграду

Капитан запаса Горбачев назвал угрозы Ходжеса клекотом стервятника

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкБен Ходжес
Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в медиабанк
Бен Ходжес. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Угрозы бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса о возможности НАТО нанести удары по Калининграду и Севастополю больше напоминают клекот стервятника и являются пиаром, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.
Ранее Ходжес дал интервью YouTube-каналу, аффилированному с польской телекомпанией TVP. Он заявил, что силы НАТО "уничтожили" бы Россию, если бы она в 2025 году атаковала Польшу. Как утверждает американский генерал в отставке, под удар попали бы Калининград и Севастополь. При этом власти РФ неоднократно заявляли, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, но будет защищать свои интересы и безопасность своих граждан всеми доступными средствами, а любые попытки альянса испытать боевую готовность России получат немедленный и жесткий ответ.
"Зачастую ушедшие в отставку высокопоставленные западные военные из "ястребов войны" превращаются в "голубей", делая всякого рода миролюбивые заявления. Ходжес же продолжает оставаться сторонником эскалации конфликта. Его слова напоминают клекот стервятника, за которым стоит стремление привлечь к себе внимание и напугать Россию возможными ударами по ее городам-символам: Севастополю и Калининграду", - сказал Горбачев.
По его мнению, само по себе заявление Ходжеса не более, чем пустышка и пиар-акция ушедшего на покой "отставника".
"Но с другой стороны оно может побудить киевские власти активизировать провокации в отношении российских регионов", - считает эксперт.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Провокаторы войны НАТО с Россией толкают мир к катастрофе, заявил Слуцкий
Вчера, 12:05
 
В миреСевастопольРоссияКалининградБен ХоджесСергей ГорбачевНАТОСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала