Город Запорожье будет освобожден, заявил Балицкий
Город Запорожье будет освобожден, заявил Балицкий - РИА Новости, 14.10.2025
Город Запорожье будет освобожден, заявил Балицкий
Город Запорожье будет освобожден, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в день 82-й годовщины освобождения столицы региона от немецких войск
2025-10-14T15:41:00+03:00
2025-10-14T15:41:00+03:00
2025-10-14T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
россия
евгений балицкий
общество
запорожье
запорожская область
россия
Новости
ru-RU
Город Запорожье будет освобожден, заявил Балицкий
Балицкий не сомневается в освобождении города Запорожья