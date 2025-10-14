Рейтинг@Mail.ru
Город Запорожье будет освобожден, заявил Балицкий
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 14.10.2025 (обновлено: 16:02 14.10.2025)
Город Запорожье будет освобожден, заявил Балицкий
Город Запорожье будет освобожден, заявил Балицкий - РИА Новости, 14.10.2025
Город Запорожье будет освобожден, заявил Балицкий
Город Запорожье будет освобожден, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в день 82-й годовщины освобождения столицы региона от немецких войск в... РИА Новости, 14.10.2025
Город Запорожье будет освобожден, заявил Балицкий

Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Город Запорожье будет освобожден, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в день 82-й годовщины освобождения столицы региона от немецких войск в годы Великой Отечественной войны.
"Нет никаких сомнений в том, что город Запорожье будет освобожден. Он ждет своего часа, ждет, когда на его землю снова вернется истинная история, правда, справедливость. Вместе к Победе!" — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
