В Госдуме предложили запретить требовать у людей справки о доходах - РИА Новости, 14.10.2025
15:14 14.10.2025
В Госдуме предложили запретить требовать у людей справки о доходах
В Госдуме предложили запретить требовать у людей справки о доходах - РИА Новости, 14.10.2025
В Госдуме предложили запретить требовать у людей справки о доходах
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Сардана Авксентьева направили обращение главе Минцифры Максуту... РИА Новости, 14.10.2025
2025
В Госдуме предложили запретить требовать у людей справки о доходах

«Новые люди» призвали запретить требовать у людей справки о доходах

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Сардана Авксентьева направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением запретить требовать у людей справки, которые госорганы могут получить сами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым привести практику всех ведомств в соответствие с государственной политикой цифровой трансформации и полностью исключить требование о предоставлении гражданами справок о доходах и других документов и информации, которые можно получить по каналам СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия)", - сказано в документе.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
На "Госуслугах" добавили функцию "доверенный контакт"
Вчера, 12:10
Отмечается, что одним из ключевых приоритетов госполитики, закрепленных в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", является создание клиентоцентричных госуслуг, государством взят курс на предоставление государственных и муниципальных услуг в проактивном режиме, с учетом освобождения граждан от необходимости сбора избыточных справок и документов.
Также подчеркивается, что при обращении за получением целого ряда государственных и муниципальных услуг граждане по-прежнему сталкиваются с требованием предоставлять справки, что создает неудобства и затягивает процесс получения социально значимых услуг, противоречит законодательству и является избыточным административным барьером, который увеличивает нагрузку на граждан, бухгалтерии и иные структурные подразделения предприятий, госорганы.
"Несмотря на закрепленную положениями Федерального закона №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" обязанность компетентных органов направлять органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги, по их межведомственным запросам документы и информацию, на практике ведомства продолжают требовать от заявителей дополнительные данные", - уточняется в документе.
Авторы обращения отмечают, что информационный обмен между информационными системами федеральных органов исполнительной власти осуществляется с применением СМЭВ в соответствии с постановлением правительства РФ № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия".
В документе также прописано, что Федеральная налоговая служба обладает всеми необходимыми сведениями о доходах и суммах налогов граждан и предоставляет их компетентным органам по каналам СМЭВ, а успешный опыт Социального фонда России, который при назначении соответствующего единого пособия получает данные о доходах граждан в автоматическом режиме, доказывает, что технология для отказа от справки о доходах уже эффективно работает.
"Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, проработать вопрос о соблюдении компетентными органами требований Федерального закона, введении единого для всех органов власти запрета запрашивать у граждан справки о доходах и иные документы, обеспечить повсеместный переход на получение необходимых сведений из информационных систем федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, иных органов и организаций в рамках СМЭВ", - говорится в документе.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах"
17 апреля, 12:55
 
