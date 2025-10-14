МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. У государств — членов НАТО еще есть возможность избежать конфликта с Россией при условии создания общей системы безопасности на европейском континенте, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
На позапрошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением провести между Европейским союзом и Россией переговоры о будущей системе европейской безопасности.
По словам президента России Владимира Путина, Евросоюз утратил политический суверенитет, что ведет к потере и экономического суверенитета.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО
10 октября, 13:37