"Позвоните в Москву". На Западе высказались о конфликте с Россией - РИА Новости, 14.10.2025
15:09 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048194086.html
"Позвоните в Москву". На Западе высказались о конфликте с Россией
У государств — членов НАТО еще есть возможность избежать конфликта с Россией при условии создания общей системы безопасности на европейском континенте, написал... РИА Новости, 14.10.2025
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. У государств — членов НАТО еще есть возможность избежать конфликта с Россией при условии создания общей системы безопасности на европейском континенте, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"НАТО могла бы создать общеевропейскую архитектуру безопасности и заключить мир с Россией в любой момент за последние 35 лет, — высказался Дизен. — Позвоните в Москву и сверните с пути к войне".
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Провокаторы войны НАТО с Россией толкают мир к катастрофе, заявил Слуцкий
Вчера, 12:05
На позапрошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением провести между Европейским союзом и Россией переговоры о будущей системе европейской безопасности.
По словам президента России Владимира Путина, Евросоюз утратил политический суверенитет, что ведет к потере и экономического суверенитета.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО
10 октября, 13:37
 
