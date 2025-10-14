Зараза русофобии принимает в Европе разные формы, но главной из них на наших глазах становится воровство. Ну или грабеж. Голубоглазые карманники, шарящие на просторах сообщества (и в Британии), выпустили заявление, что готовы отдать Незалежной (тем территориям, что пока находятся под контролем киевских) "русские активы".

Роскошно, что все три подписанта официального (а не протекшего в прессу) заявления — Стармер, Мерц и Макрон — всего несколько дней назад говорили, пусть и по разным поводам, что "нет, никогда и ни за что". Особенно жарко говорила — пусть и человеческим голосом — самая хромая утка европейской политики, известная как президент Франции Эммануэль Макрон.

Хозяину Елисейского дворца сейчас настолько плохо (и рейтингово, и финансово-экономически, а его репутация такова, что ею нельзя не то что торгануть — ее предъявить уже невозможно публично), что он решил посвятить себя и остатки своего мандата вульгарному воровству.

Война против нас оказалась для европейского политикума (в отличие от еэсовского социума) крайне доходным занятием: десятки и сотни миллиардов наших денег исчезают не только в Киеве, но и в Париже, и в Брюсселе, и в Берлине.

Сегодня никто не может сказать, сколько русских авуаров было заморожено. И сколько дензнаков прилипли во время этой заморозки к разным шаловливым ручонкам, а сколько средств осталось на счетах. Европейцы всякий раз транслируют разные цифры.

За свои, личные, персональные и сугубо приватные бенефиции они готовы удавиться. А наши деньги тратят без удержу. Как алкоголики, ищущие любую возможность наскрести на бутылку, чтобы поправиться "после вчерашнего".

Макрон в состоянии острейшего политического похмелья хватается и руками, и ногами за власть — и его ажитацию где-то понять можно. Рейтинги его главных оппонентов, Марин Ле Пен и Жордана Барделла, покрывают уровень доверия к хозяину Елисейского дворца примерно в том же соотношении, как бык покрывает овцу: 35 процентов у лидера парламентской фракции "Национального объединения", примерно столько же у лидера этого уже партийного сообщества — против 13 процентов у Макрона.

От Макрона, как от зачумленного, убегают ближайшие заединщики. Получилось схватить за фалды пиджака только Лекорню. Тот не смог убежать далеко. На этой неделе ему придется начать по новой исполнять премьерский долг и тащить в Нацсобрание проект бюджета. Судьба главного финансового документа когда-то Пятой республики и вполне уважаемой страны, а не невообразимого нечто, что мы видим сейчас, предсказуема.

Бюджет не имеет никаких шансов быть принятым. И не потому, что он плох или хорош, а потому, что среди здравых депутатов нет никакого желания подсобить зачумленному Макрону.

Французский ад имеет все шансы, как нелеченная гангрена или тот же перитонит, отравить — смертельно — весь еэсовский "райский сад" своим ядовитым гноем.

И как раз в возможном заражении всех еэсовских институций Макрон и Мерц (и примкнувший к ним с другого берега Ла-Манша Стармер) невероятно заинтересованы: именно хаос даст им возможность поживиться нашими деньгами.

Зеленский, тот, что у них на подпевках и в несменяемой годами усталой футболке, тот, что используется эуропэйскими лидерами разного пошиба как прикрытие грабежа, и ахнуть не успеет, как обещанные ему миллиарды прошелестят мимо его носа. Чтобы угнездиться на разных люксембургских или карибских банковских счетах. Тут Макрон, который, как говорят изучившие под лупой его биографию, большой специалист. Прятать деньги, бонусы и прочие собственные доходы, чтобы не платить налоги, он всегда умел замечательно.

Как осенью открывается охотничий сезон — теми, кто может себе в Европе это позволить, так и политики верхнего эшелона европейского истеблишмента своим заявлением открывают сезон грабежа.

Мы в нашей стране уважаем ясность ситуации и презираем воров. Мы знаем, что этот грабеж обернется такой катастрофой для ЕС, что неизвестно, устоит ли экономика и финансовая система Евросоюза в принципе.

И мы уверены еще вот в чем: как рукотворного ада во Франции, когда вся страна, почти 69 миллионов человек не знают, что с ними и с их деньгами будет завтра, так и кошмара германской деиндустриализации и неслыханного уровня безработицы — можно было избежать.

Если наши озабоченности и наши аргументы были бы услышаны.