Рейтинг@Mail.ru
Россия расценивает смену власти в Перу как внутреннее дело страны - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/rossija-2048244484.html
Россия расценивает смену власти в Перу как внутреннее дело страны
Россия расценивает смену власти в Перу как внутреннее дело страны - РИА Новости, 14.10.2025
Россия расценивает смену власти в Перу как внутреннее дело страны
Москва расценивает смену власти в Перу как внутреннее дело этой страны, сообщили в МИД России. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T18:35:00+03:00
2025-10-14T18:35:00+03:00
в мире
перу
россия
москва
дина болуарте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7103ed81287447e61e7d432206fe5467.jpg
https://ria.ru/20251011/yaponiya-2047657176.html
перу
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_132:0:1876:1308_1920x0_80_0_0_e93ce7545be1b5be06946efea691f9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, перу, россия, москва, дина болуарте
В мире, Перу, Россия, Москва, Дина Болуарте
Россия расценивает смену власти в Перу как внутреннее дело страны

МИД России назвал смену власти в Перу внутренним делом страны

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва расценивает смену власти в Перу как внутреннее дело этой страны, сообщили в МИД России.
"Известно, что в ночь на 10 октября в результате импичмента конгрессом Республики Перу была отстранена от власти президент этой страны Дина Болуарте. Как отмечается, данное решение было одобрено подавляющим большинством законодателей в связи с неспособностью ее правительства обеспечить общественную безопасность в условиях разгула криминала и насилия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Там добавили, что, в соответствии с конституцией Перу, пост президента занял председатель конгресса Хосе Хери, который будет возглавлять страну до президентских выборов 12 апреля будущего года.
"Смену власти в Перу Россия расценивает как внутреннее дело этой страны. Желает новому руководителю страны успехов в решении неотложных задач, стоящих перед Республикой", - заключили в дипведомстве.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Японии заявили о риске смены власти в стране
11 октября, 05:11
 
В миреПеруРоссияМоскваДина Болуарте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала