Россия расценивает смену власти в Перу как внутреннее дело страны

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва расценивает смену власти в Перу как внутреннее дело этой страны, сообщили в МИД России.
"Известно, что в ночь на 10 октября в результате импичмента конгрессом Республики Перу была отстранена от власти президент этой страны Дина Болуарте. Как отмечается, данное решение было одобрено подавляющим большинством законодателей в связи с неспособностью ее правительства обеспечить общественную безопасность в условиях разгула криминала и насилия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Там добавили, что, в соответствии с конституцией Перу, пост президента занял председатель конгресса Хосе Хери, который будет возглавлять страну до президентских выборов 12 апреля будущего года.
"Смену власти в Перу Россия расценивает как внутреннее дело этой страны. Желает новому руководителю страны успехов в решении неотложных задач, стоящих перед Республикой", - заключили в дипведомстве.
