"Деловая Россия" попросила отсрочить вступление в силу утильсбора

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке столкнулись и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, просим вас, Денис Валентинович, рассмотреть возможность отсрочки вступления данной меры на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе - октябре 2025 года", - говорится в письме.
В документе отмечается, что в сентябре 2025 года Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, который предполагает изменения в части механизма расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, предлагается ввести дополнительные показатели для легковых автомобилей. Так, базовую ставку утильсбора предлагается формировать на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя учитывать при формировании коэффициента по прогрессивной шкале. При этом сохраняется льготный коэффициент для частных лиц, которые ввозят иномарку с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил для личного пользования.
Предполагаемая дата вступления в силу данных правил, сформированная с учетом средних сроков доставки импортных автомобилей, - 1 ноября текущего года.
"Введение данной меры позволит не только оказать поддержку официальным дилерам транспортных средств, но и защитить потребителей от недобросовестных поставщиков и так называемых "серых дилеров". Вместе с тем, Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" видит обеспокоенность бизнес-сообщества и потребителей", - отмечается в письме.
Репик добавил, что главной причиной обеспокоенности является то, что несмотря на необходимость и комплексную проработку данного решения, оно принимается в неоднозначный период для автомобильного рынка. У покупателей сейчас наблюдаются затруднения с доставкой и прохождением таможенных процедур. Таким образом, средний срок поставки автомобиля из-за рубежа после его оплаты, по данным экспертов, занимает от тридцати календарных дней.
"Отдельно необходимо отметить, что многие сделки по оплате иномарок, которые подпадают под действие льготного коэффициента по действующим правилам, были заключены после публикации проекта акта на федеральном портале regulation.gov.ru, несмотря на то, что о предполагаемых сроках вступления постановления в силу было объявлено заранее", - отмечается в письме.
