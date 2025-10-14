Рейтинг@Mail.ru
"Деловая Россия" попросила отсрочить вступление в силу утильсбора - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/rossija-2048108525.html
"Деловая Россия" попросила отсрочить вступление в силу утильсбора
"Деловая Россия" попросила отсрочить вступление в силу утильсбора - РИА Новости, 14.10.2025
"Деловая Россия" попросила отсрочить вступление в силу утильсбора
Глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T09:30:00+03:00
2025-10-14T09:30:00+03:00
россия
алексей репик
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
деловая россия
денис мантуров
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025128141_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0c0f9575fe87de146b0ad1ba00eb23a8.jpg
https://ria.ru/20251006/utilsbor-2046572150.html
https://ria.ru/20250919/avtomobili-2042889690.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025128141_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_decea43d74e2a82e45836b94558dff73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей репик, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), деловая россия, денис мантуров, авто
Россия, Алексей Репик, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Деловая Россия, Денис Мантуров, Авто
"Деловая Россия" попросила отсрочить вступление в силу утильсбора

Мантурова попросили отсрочить вступление в силу утильсбора

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке столкнулись и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, просим вас, Денис Валентинович, рассмотреть возможность отсрочки вступления данной меры на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе - октябре 2025 года", - говорится в письме.
Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Изменение утильсбора не коснется 90% авторынка России, заявила эксперт
6 октября, 08:54
В документе отмечается, что в сентябре 2025 года Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, который предполагает изменения в части механизма расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, предлагается ввести дополнительные показатели для легковых автомобилей. Так, базовую ставку утильсбора предлагается формировать на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя учитывать при формировании коэффициента по прогрессивной шкале. При этом сохраняется льготный коэффициент для частных лиц, которые ввозят иномарку с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил для личного пользования.
Предполагаемая дата вступления в силу данных правил, сформированная с учетом средних сроков доставки импортных автомобилей, - 1 ноября текущего года.
"Введение данной меры позволит не только оказать поддержку официальным дилерам транспортных средств, но и защитить потребителей от недобросовестных поставщиков и так называемых "серых дилеров". Вместе с тем, Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" видит обеспокоенность бизнес-сообщества и потребителей", - отмечается в письме.
Репик добавил, что главной причиной обеспокоенности является то, что несмотря на необходимость и комплексную проработку данного решения, оно принимается в неоднозначный период для автомобильного рынка. У покупателей сейчас наблюдаются затруднения с доставкой и прохождением таможенных процедур. Таким образом, средний срок поставки автомобиля из-за рубежа после его оплаты, по данным экспертов, занимает от тридцати календарных дней.
"Отдельно необходимо отметить, что многие сделки по оплате иномарок, которые подпадают под действие льготного коэффициента по действующим правилам, были заключены после публикации проекта акта на федеральном портале regulation.gov.ru, несмотря на то, что о предполагаемых сроках вступления постановления в силу было объявлено заранее", - отмечается в письме.
Автомобили на складе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
19 сентября, 08:45
 
РоссияАлексей РепикМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Деловая РоссияДенис МантуровАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала