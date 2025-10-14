"Деловая Россия" попросила отсрочить вступление в силу утильсбора

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке столкнулись и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, просим вас, Денис Валентинович, рассмотреть возможность отсрочки вступления данной меры на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе - октябре 2025 года", - говорится в письме.

В документе отмечается, что в сентябре 2025 года Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, который предполагает изменения в части механизма расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, предлагается ввести дополнительные показатели для легковых автомобилей. Так, базовую ставку утильсбора предлагается формировать на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя учитывать при формировании коэффициента по прогрессивной шкале. При этом сохраняется льготный коэффициент для частных лиц, которые ввозят иномарку с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил для личного пользования.

Предполагаемая дата вступления в силу данных правил, сформированная с учетом средних сроков доставки импортных автомобилей, - 1 ноября текущего года.

"Введение данной меры позволит не только оказать поддержку официальным дилерам транспортных средств, но и защитить потребителей от недобросовестных поставщиков и так называемых "серых дилеров". Вместе с тем, Общероссийская общественная организация " Деловая Россия " видит обеспокоенность бизнес-сообщества и потребителей", - отмечается в письме.

Репик добавил, что главной причиной обеспокоенности является то, что несмотря на необходимость и комплексную проработку данного решения, оно принимается в неоднозначный период для автомобильного рынка. У покупателей сейчас наблюдаются затруднения с доставкой и прохождением таможенных процедур. Таким образом, средний срок поставки автомобиля из-за рубежа после его оплаты, по данным экспертов, занимает от тридцати календарных дней.