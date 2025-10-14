Россия и Китай установят новый рекорд контейнерных перевозок

ХАРБИН(Китай), 14 окт - РИА Новости. Россия и Китай в этом году установят новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок по Северному морскому пути (СМП), объем может превысить 400 тысяч тонн, заявил журналистам во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

По его словам, "точно будет установлен новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок, в прошлом году это было менее ста восьмидесяти тысяч тонн, в этом году, скорее всего превысит 400 тысяч тонн, то есть более чем в 2 раза, не только количество, но и объем перевезенных грузов возрастает".