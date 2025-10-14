Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай установят новый рекорд контейнерных перевозок - РИА Новости, 14.10.2025
08:56 14.10.2025 (обновлено: 10:48 14.10.2025)
Россия и Китай установят новый рекорд контейнерных перевозок
Россия и Китай установят новый рекорд контейнерных перевозок - РИА Новости, 14.10.2025
Россия и Китай установят новый рекорд контейнерных перевозок
Россия и Китай в этом году установят новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок по Северному морскому пути (СМП), объем может превысить 400... РИА Новости, 14.10.2025
экономика
россия
китай
харбин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
китай
харбин
2025
экономика, россия, китай, харбин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Китай, Харбин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и Китай установят новый рекорд контейнерных перевозок

Россия и Китай установят новый рекорд в контейнерных перевозках по Севморпути

ХАРБИН(Китай), 14 окт - РИА Новости. Россия и Китай в этом году установят новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок по Северному морскому пути (СМП), объем может превысить 400 тысяч тонн, заявил журналистам во вторник генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
"Надо отметить, что в этом смысле российско-китайское сотрудничество на СМП растет еще более высокими темпами, скажем, если говорить про количество контейнерных перевозок, то оно сначала в 2023 - 2024 году возросло в 2 раза, сейчас примерно еще на 60%", - заявил Лихачев по итогам прошедшего в Харбине второго заседания Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
По его словам, "точно будет установлен новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок, в прошлом году это было менее ста восьмидесяти тысяч тонн, в этом году, скорее всего превысит 400 тысяч тонн, то есть более чем в 2 раза, не только количество, но и объем перевезенных грузов возрастает".
Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.
