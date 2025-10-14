Россия и КНР утвердили план развития перевозок по Северному морскому пути

ХАРБИН (Китай), 14 окт — РИА Новости. Россия и Китай утвердили план мероприятий по развитию перевозок по Северному морскому пути (СМП), передает корреспондент РИА Новости.
Его согласовали на заседании Подкомиссии по сотрудничеству по СМП, которое прошло в Харбине. Российскую сторону представлял гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, китайскую — министр транспорта Лю Вэй.
"Разработка и утверждение дорожной карты направлены на формирование устойчивого транспортного коридора, сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов", — заявили в российской госкорпорации.
Северный морской путь — это кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Его протяженность составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024-м объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превысило результат предыдущего года на более чем 1,6 миллиона тонн.
