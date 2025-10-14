Россия и КНР утвердили план развития перевозок по Северному морскому пути

ХАРБИН (Китай), 14 окт — РИА Новости. Россия и Китай утвердили план мероприятий по развитию перевозок по Северному морскому пути (СМП), передает корреспондент РИА Новости.

"Разработка и утверждение дорожной карты направлены на формирование устойчивого транспортного коридора, сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов", — заявили в российской госкорпорации.