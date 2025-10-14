Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На 41-й неделе продолжается снижение заболеваемости COVID-19: всего зарегистрировано 9,5 тысячи случаев, что на 7,8% меньше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также напомнил о необходимости соблюдения профилактических мер в сезон роста респираторных заболеваний: рекомендуется избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки, проветривать помещения и оставаться дома при первых признаках недомогания.