Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2025
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T00:07:00+03:00
2025-10-14T00:07:00+03:00
2025-10-14T00:07:00+03:00
россия
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 7,8%
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На 41-й неделе продолжается снижение заболеваемости COVID-19: всего зарегистрировано 9,5 тысячи случаев, что на 7,8% меньше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор
также напомнил о необходимости соблюдения профилактических мер в сезон роста респираторных заболеваний: рекомендуется избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки, проветривать помещения и оставаться дома при первых признаках недомогания.
Уточняется, что ситуация с заболеваемостью и ходом вакцинации находится на контроле Роспотребнадзора.