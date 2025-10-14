Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2025
00:07 14.10.2025
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 7,8%

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На 41-й неделе продолжается снижение заболеваемости COVID-19: всего зарегистрировано 9,5 тысячи случаев, что на 7,8% меньше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также напомнил о необходимости соблюдения профилактических мер в сезон роста респираторных заболеваний: рекомендуется избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки, проветривать помещения и оставаться дома при первых признаках недомогания.
Уточняется, что ситуация с заболеваемостью и ходом вакцинации находится на контроле Роспотребнадзора.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
