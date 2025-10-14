Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" рассказал о развитии Северного морского пути
09:00 14.10.2025 (обновлено: 10:49 14.10.2025)
"Росатом" рассказал о развитии Северного морского пути
Северный морской путь развивается стремительными темпами, превращаясь в реальный и эффективный маршрут глобальной логистики, заявил во вторник специальный... РИА Новости, 14.10.2025
ХАРБИН (Китай), 14 окт – РИА Новости. Северный морской путь развивается стремительными темпами, превращаясь в реальный и эффективный маршрут глобальной логистики, заявил во вторник специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
"Северный морской путь развивается стремительными темпами, превращаясь в реальный и эффективный маршрут глобальной логистики. Этому способствуют различные факторы, в том числе развитие передовых технологий, строительство атомных ледоколов нового поколения и растущий интерес со стороны зарубежных грузоотправителей", - приводятся слова Панова в пресс-релизе госкорпорации.
Он отметил, что работа в условиях Арктики непростая, но сложности трансформируются в результат.
"Наряду с основным приоритетом – обеспечением безопасности прохождения Северного морского пути – сегодня для нас важной задачей становится управление скоростью и временем прохождения маршрута", - подчеркнул он.
Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.
Грузовые контейнеры - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным
31 декабря 2024, 10:16
 
АрктикаЕвразияРоссияВладимир ПановГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
