"Росатом" рассказал о развитии Северного морского пути

ХАРБИН (Китай), 14 окт – РИА Новости. Северный морской путь развивается стремительными темпами, превращаясь в реальный и эффективный маршрут глобальной логистики, заявил во вторник специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

"Наряду с основным приоритетом – обеспечением безопасности прохождения Северного морского пути – сегодня для нас важной задачей становится управление скоростью и временем прохождения маршрута", - подчеркнул он.