Рейтинг@Mail.ru
СМИ: невестку экс-кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 14.10.2025 (обновлено: 14:33 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/romni-2048183474.html
СМИ: невестку экс-кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой
СМИ: невестку экс-кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой - РИА Новости, 14.10.2025
СМИ: невестку экс-кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой
Керри Элизабет Ромни, невестка бывшего сенатора и кандидата в президенты США на выборах 2012 года Митта Ромни, была обнаружена мертвой возле торгового центра в... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T14:31:00+03:00
2025-10-14T14:33:00+03:00
в мире
сша
калифорния
юта
митт ромни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_0:94:4618:2692_1920x0_80_0_0_6925e9d034905d8bd4bac35de839b66a.jpg
https://ria.ru/20250301/hekmen-2002394210.html
сша
калифорния
юта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_453:0:4165:2784_1920x0_80_0_0_c6fe6185ef7682f67759ee96759daeb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, юта, митт ромни
В мире, США, Калифорния, Юта, Митт Ромни
СМИ: невестку экс-кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой

Невестка экс-кандидата в президенты США Ромни найдена мертвой в Калифорнии

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Керри Элизабет Ромни, невестка бывшего сенатора и кандидата в президенты США на выборах 2012 года Митта Ромни, была обнаружена мертвой возле торгового центра в Калифорнии, сообщает газета Los Angeles Times.
"Тело невестки бывшего сенатора от штата Юта Митта Ромни Керри Элизабет Ромни было обнаружено возле торгового центра в городе Санта-Кларита", - говорится в публикации.
В материале со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов отмечается, что обстоятельства гибели 64-летней женщины расследуются.
Газета также сообщает, что Керри Элизабет Ромни, вероятно, была супругой старшего брата Митта Ромни Скотта.
Полицейские округа Санта-Фе возле дома, где были найдены тела актера Джин Хэкмена и его супруги - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Актер Хэкмен, вероятно, умер за девять дней до обнаружения тела, пишут СМИ
1 марта, 03:57
 
В миреСШАКалифорнияЮтаМитт Ромни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала