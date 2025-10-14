СМИ: невестку экс-кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Керри Элизабет Ромни, невестка бывшего сенатора и кандидата в президенты США на выборах 2012 года Митта Ромни, была обнаружена мертвой возле торгового центра в Калифорнии, сообщает газета Los Angeles Times.

"Тело невестки бывшего сенатора от штата Юта Митта Ромни Керри Элизабет Ромни было обнаружено возле торгового центра в городе Санта-Кларита", - говорится в публикации.

В материале со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов отмечается, что обстоятельства гибели 64-летней женщины расследуются.