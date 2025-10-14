https://ria.ru/20251014/romni-2048183474.html
СМИ: невестку экс-кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой
СМИ: невестку экс-кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой - РИА Новости, 14.10.2025
СМИ: невестку экс-кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой
Керри Элизабет Ромни, невестка бывшего сенатора и кандидата в президенты США на выборах 2012 года Митта Ромни, была обнаружена мертвой возле торгового центра в... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T14:31:00+03:00
2025-10-14T14:31:00+03:00
2025-10-14T14:33:00+03:00
в мире
сша
калифорния
юта
митт ромни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_0:94:4618:2692_1920x0_80_0_0_6925e9d034905d8bd4bac35de839b66a.jpg
https://ria.ru/20250301/hekmen-2002394210.html
сша
калифорния
юта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_453:0:4165:2784_1920x0_80_0_0_c6fe6185ef7682f67759ee96759daeb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, калифорния, юта, митт ромни
В мире, США, Калифорния, Юта, Митт Ромни
СМИ: невестку экс-кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой
Невестка экс-кандидата в президенты США Ромни найдена мертвой в Калифорнии
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Керри Элизабет Ромни, невестка бывшего сенатора и кандидата в президенты США на выборах 2012 года Митта Ромни, была обнаружена мертвой возле торгового центра в Калифорнии, сообщает газета Los Angeles Times.
"Тело невестки бывшего сенатора от штата Юта Митта Ромни
Керри Элизабет Ромни было обнаружено возле торгового центра в городе Санта-Кларита", - говорится в публикации.
В материале со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов отмечается, что обстоятельства гибели 64-летней женщины расследуются.
Газета также сообщает, что Керри Элизабет Ромни, вероятно, была супругой старшего брата Митта Ромни Скотта.