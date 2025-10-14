ВСУ начали массово применять миниатюрные дроны, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Украинские войска начали массово применять миниатюрные дроны для ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в прифронтовой зоне, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.