Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали массово применять миниатюрные дроны, заявил Рогов - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/rogov-2048136369.html
ВСУ начали массово применять миниатюрные дроны, заявил Рогов
ВСУ начали массово применять миниатюрные дроны, заявил Рогов - РИА Новости, 14.10.2025
ВСУ начали массово применять миниатюрные дроны, заявил Рогов
Украинские войска начали массово применять миниатюрные дроны для ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в прифронтовой зоне, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:38:00+03:00
2025-10-14T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_6086504716e9a1892e2a612d699f179a.jpg
https://ria.ru/20250503/svo-2013839656.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_0ca6f6639a5fc34702169a8c245c2a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов
ВСУ начали массово применять миниатюрные дроны, заявил Рогов

Рогов: ВСУ начали применять миниатюрные дроны для ударов по мирным жителям

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Оператор дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Украинские войска начали массово применять миниатюрные дроны для ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в прифронтовой зоне, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Враг начал массово применять новые практически бесшумные миниатюрные дроны, размером около 10 сантиметров с боеприпасами", - сказал Рогов.
По его словам, противник использует дроны для ударов в прифронтовой зоне по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.
Последствия обстрела центра Горловки - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
"Я тоже дал присягу". Кто защищает жителей самого обстреливаемого города
3 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала