Рогов рассказал, чем обернется поставка Tomahawk Украине
07:40 14.10.2025 (обновлено: 07:47 14.10.2025)
Рогов рассказал, чем обернется поставка Tomahawk Украине
Рогов рассказал, чем обернется поставка Tomahawk Украине
в мире
сша
украина
россия
владимир рогов
дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, владимир рогов, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Рогов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Рогов рассказал, чем обернется поставка Tomahawk Украине

"Удары по инфраструктуре": Рогов объяснил, чем обернется поставка Tomahawk Киеву

Владимир Рогов
Владимир Рогов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Поставка Украине крылатых ракет Tomahawk станет одной из роковых ошибок США, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. При этом Владимир Зеленский заявил, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Рогов заявил, что под главкомом ВСУ зашаталось кресло
Вчера, 01:29
"Если в США примут решение о поставке режиму Зеленского ракет Tomahawk, то это станет одной из их роковых ошибок. В этом случае США войдут в историю как страна, передавшая одно из своих грозных вооружений в руки террористов, которые за последние годы усовершенствовали свое умение воевать с мирным населением и наносить удары по гражданской инфраструктуре", - сказал Рогов.
По его мнению, у президента США должно хватить политической мудрости и инстинкта самосохранения не идти на поводу у киевского режима, который стремится спровоцировать новую мировую войну.
Ранее в понедельник замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине может кончиться плохо для всех, и прежде всего для самого Трампа. Пуск ракет в случае их поставок Украине будет осуществлять не Киев, а именно США, отметил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что обращение с такими сложными ракетами, как Tomahawk, потребует участия американских специалистов.
Владимир Рогов
Рогов назвал указ Зеленского по двум городам в Запорожской области пиаром
8 октября, 10:50
 
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Рогов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
 
 
