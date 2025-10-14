СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Поставка Украине крылатых ракет Tomahawk станет одной из роковых ошибок США, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его мнению, у президента США должно хватить политической мудрости и инстинкта самосохранения не идти на поводу у киевского режима, который стремится спровоцировать новую мировую войну.