Автоэксперт рассказал, какую резину можно использовать круглый год

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Автомобилисты могут использовать всесезонную резину круглый год, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", сопредседатель Ивановского регионального отделения Народного фронта, автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

"Всесезонную резину можно использовать круглый год", - сказал Касьяненко.

Автоэксперт напомнил, что с 1 сентября 2023 года действует запрет на эксплуатацию шипованных шин летом и летних шин зимой.