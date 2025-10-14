Решение об изъятии 50% долей "Рижского хлеба" у гражданина Латвии оспорили

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Суд в Ивановской области зарегистрировал жалобу на свое решение о признании зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев экстремистским объединением и изъятие у гражданина Латвии в госсобственность 50% долей ООО "Рижский хлеб", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно иску Генпрокуратуры России , с которым ознакомилось РИА Новости, ведомство требовало признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании, за финансирование ВСУ , а также изъять в пользу государства 50% долей ООО "Рижский хлеб". В середине августа суд в Ивановской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, в том числе обратил в доход РФ 50% долей "Рижского хлеба", которые принадлежали Бомису.

"Апелляционная жалоба от административного ответчика зарегистрирована 29 сентября... Оставление жалобы без движения, срок для устранения недостатков - до 20 октября", - говорится в материалах.

В материалах не уточняется, кто из ответчиков подал жалобу, а также какие именно недостатки стали причиной для оставления апелляции без движения.