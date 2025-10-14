Рейтинг@Mail.ru
Решение об изъятии 50% долей "Рижского хлеба" у гражданина Латвии оспорили - РИА Новости, 14.10.2025
04:25 14.10.2025
Решение об изъятии 50% долей "Рижского хлеба" у гражданина Латвии оспорили
Решение об изъятии 50% долей "Рижского хлеба" у гражданина Латвии оспорили
Суд в Ивановской области зарегистрировал жалобу на свое решение о признании зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев экстремистским объединением и... РИА Новости, 14.10.2025
Решение об изъятии 50% долей "Рижского хлеба" у гражданина Латвии оспорили

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Суд в Ивановской области зарегистрировал жалобу на свое решение о признании зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев экстремистским объединением и изъятие у гражданина Латвии в госсобственность 50% долей ООО "Рижский хлеб", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно иску Генпрокуратуры России, с которым ознакомилось РИА Новости, ведомство требовало признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании, за финансирование ВСУ, а также изъять в пользу государства 50% долей ООО "Рижский хлеб". В середине августа суд в Ивановской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, в том числе обратил в доход РФ 50% долей "Рижского хлеба", которые принадлежали Бомису.
"Апелляционная жалоба от административного ответчика зарегистрирована 29 сентября... Оставление жалобы без движения, срок для устранения недостатков - до 20 октября", - говорится в материалах.
В материалах не уточняется, кто из ответчиков подал жалобу, а также какие именно недостатки стали причиной для оставления апелляции без движения.
По данным ресурса "БИР-Аналитик", 22 августа 2025 года владельцем 50% уставного капитала "Рижского хлеба" стало Росимущество, а вторая половина осталась под владением гражданина РФ Сергейса Сиренко, который является соучредителем компании с 2008 года.
