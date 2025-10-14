ХАРБИН (Китай), 14 окт – РИА Новости. Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути, трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с традиционными маршрутами, заявили во вторник в госкорпорации "Росатом".

Судно с грузовыми контейнерами с общим весом почти 25 тысяч тонн зашло в акваторию Северного морского пути 1 октября, после выгрузки в порту Феликстоу контейнеровоз направится в другие европейские порты.