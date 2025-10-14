ХАРБИН (Китай), 14 окт – РИА Новости. Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути, трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с традиционными маршрутами, заявили во вторник в госкорпорации "Росатом".
Исторический рейс стал еще одним шагом на пути развития потенциала Северного морского пути в устойчивый логистический канал между Европой и Азией, который станет дополнением в существующим маршрутам и внесет существенный вклад в рост глобальной торговли, отметила госкорпорация.
Судно с грузовыми контейнерами с общим весом почти 25 тысяч тонн зашло в акваторию Северного морского пути 1 октября, после выгрузки в порту Феликстоу контейнеровоз направится в другие европейские порты.
Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.
