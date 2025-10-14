Рейтинг@Mail.ru
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/rejs-2048105389.html
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути - РИА Новости, 14.10.2025
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути, трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T08:59:00+03:00
2025-10-14T08:59:00+03:00
в мире
европа
китай
азия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_0:1:901:507_1920x0_80_0_0_bf268a5efb29a30a8502a7bb7414e7f1.jpg
https://ria.ru/20251014/rossija-2048100520.html
https://ria.ru/20250901/indiya-2038845882.html
европа
китай
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_0d80851c2c58dabfb2f6e88c48715b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, китай, азия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Европа, Китай, Азия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути

Росатом: первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути

© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАРБИН (Китай), 14 окт – РИА Новости. Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути, трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с традиционными маршрутами, заявили во вторник в госкорпорации "Росатом".
"Тринадцатого октября 2025 года в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути, который вышел 23 сентября из порта Нинбо", - говорится в пресс-релизе госкорпорации.
Корабли в морском порту на трассе Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Россия и КНР утвердили план развития перевозок по Северному морскому пути
Вчера, 07:35
Исторический рейс стал еще одним шагом на пути развития потенциала Северного морского пути в устойчивый логистический канал между Европой и Азией, который станет дополнением в существующим маршрутам и внесет существенный вклад в рост глобальной торговли, отметила госкорпорация.
Судно с грузовыми контейнерами с общим весом почти 25 тысяч тонн зашло в акваторию Северного морского пути 1 октября, после выгрузки в порту Феликстоу контейнеровоз направится в другие европейские порты.
"Путь следования через российскую Арктику занял 20 дней, что практически вдвое меньше, чем при использовании традиционных южных маршрутов", - добавили в "Росатоме".
Северный морской путь— кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Протяженность СМП составляет около 5,6 тысячи километров. По данным "Росатома", в 2024 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути побил очередной рекорд и составил почти 37,9 миллиона тонн, что превышает рекордный результат предыдущего года более чем на 1,6 миллиона тонн.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Лихачев оценил перспективы транзита индийских грузов по Севморпути
1 сентября, 13:41
 
В миреЕвропаКитайАзияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала