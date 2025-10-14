Рейтинг@Mail.ru
Премьер Франции планирует приостановить пенсионную реформу, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 14.10.2025 (обновлено: 11:21 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/reforma-2048131234.html
Премьер Франции планирует приостановить пенсионную реформу, пишут СМИ
Премьер Франции планирует приостановить пенсионную реформу, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2025
Премьер Франции планирует приостановить пенсионную реформу, пишут СМИ
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню планирует частично приостановить до 2027 года пенсионную реформу, предусматривающую постепенное увеличение возраста... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:20:00+03:00
2025-10-14T11:21:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047909973_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_282b06003c2ab7ba3af5a0e23a42387a.jpg
https://ria.ru/20251011/lekoren-2047729242.html
https://ria.ru/20251011/frantsiya-2047697321.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047909973_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_02a3da57ddaf6391c2612cf752864e39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, себастьян лекорню
В мире, Франция, Себастьян Лекорню
Премьер Франции планирует приостановить пенсионную реформу, пишут СМИ

BFMTV: Лекорню планирует частично приостановить пенсионную реформу до 2027 года

© AP Photo / Martin LelievreСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Martin Lelievre
Себастьян Лекорню. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню планирует частично приостановить до 2027 года пенсионную реформу, предусматривающую постепенное увеличение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, сообщил во вторник телеканал BFMTV.
Позднее днём Лекорню представит в парламенте политическую программу нового правительства.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Лекорню заявил о готовности вновь подать в отставку
11 октября, 21:03
"Вчера Себастьян Лекорню более 2 часов 15 минут обсуждал реформу с "рабочей группой по пенсии", состоящей из министров… По информации их команд, в настоящий момент предпочтительной позицией премьер-министра является частичная приостановка пенсионной реформы путем приостановки законного возраста (выхода на пенсию – ред.) до 2027 года", - говорится в сообщении.
Лекорню решил пойти на этот шаг в рамках компромисса с Социалистической партией, чтобы избежать вотума недоверия, передаёт BFMTV. Накануне правая и левая оппозиция внесли в парламент две отдельные резолюции о рассмотрении вопроса о доверии правительству. Как напоминает телеканал, если социалисты присоединятся к вотуму, то для выражения недоверия кабмину наберется необходимое большинство.
Ранее министр экономики Франции Роланд Лескюр заявил, что корректировка пенсионной реформы будет стоить Франции миллиарды евро к 2027 году.
Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года, массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране. Однако несмотря на ярые возражения со стороны населения, с сентября 2023 года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Во Франции лидер одной из партий отказался войти в правительство Лекорню
11 октября, 14:24
 
В миреФранцияСебастьян Лекорню
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала