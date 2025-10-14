https://ria.ru/20251014/reforma-2048131234.html
Премьер Франции планирует приостановить пенсионную реформу, пишут СМИ
ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости.
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню планирует частично приостановить до 2027 года пенсионную реформу, предусматривающую постепенное увеличение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, сообщил во вторник телеканал BFMTV
Позднее днём Лекорню
представит в парламенте политическую программу нового правительства.
"Вчера Себастьян Лекорню более 2 часов 15 минут обсуждал реформу с "рабочей группой по пенсии", состоящей из министров… По информации их команд, в настоящий момент предпочтительной позицией премьер-министра является частичная приостановка пенсионной реформы путем приостановки законного возраста (выхода на пенсию – ред.) до 2027 года", - говорится в сообщении.
Лекорню решил пойти на этот шаг в рамках компромисса с Социалистической партией, чтобы избежать вотума недоверия, передаёт BFMTV. Накануне правая и левая оппозиция внесли в парламент две отдельные резолюции о рассмотрении вопроса о доверии правительству. Как напоминает телеканал, если социалисты присоединятся к вотуму, то для выражения недоверия кабмину наберется необходимое большинство.
Ранее министр экономики Франции
Роланд Лескюр заявил, что корректировка пенсионной реформы будет стоить Франции миллиарды евро к 2027 году.
Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года, массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране. Однако несмотря на ярые возражения со стороны населения, с сентября 2023 года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам.