© AP Photo / Yoan Valat Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи

"Все под контролем": Китай "выставил" Европу на миллионы евро

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пекин сохраняет ограничения на экспорт редкоземельных металлов. В Торговой палате ЕС бьют тревогу: европейский бизнес теряет миллионы, компании не могут получить доступ к редкоземам. Ситуация крайне неблагоприятная, запасы критически важного сырья заканчиваются.

Понесли потери

КНР контролирует более 90% мирового рынка редкоземельных элементов, используемых во множестве военных технологий, включая изготовление инфракрасных датчиков, двигателей беспилотников и высокоточных боеприпасов. В конце прошлого года в Пекине ужесточили экспорт — теперь покупатель обязан доказать, что поставки нужны для мирных целей.

Американцы уже жаловались: китайцы требуют фотографии продукции или производственных линий.

Пострадал и Старый Свет. Как отметили в Европейской торговой палате (ECC), убытки компаний исчисляются миллионами.

После заключения торгового перемирия с США в мае Китай стал выдавать разовые лицензии, но, как указали в ECС, улучшение было кратковременным — проблемы опять обострились.

Вероятно, не удается подтвердить сферы применения. Хотя действия Китая могут объясняться и стремлением ослабить рыночные позиции конкурентов, говорит Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Жесткие правила

"Если редкоземельные металлы идут в оборонную промышленность, правительственная комиссия КНР отказывает в лицензии", — подчеркивает Дмитрий Семенов, юрист-международник, председатель совета директоров "Трансинвест".

К тому же сейчас Пекин добавил в список еще пять редкоземельных элементов — гольмий, эрбий, тулий, европий, иттербий, а также связанные с ними магниты и материалы.

« "Лицензии требуются и для экспорта технологий добычи, плавки и переработки редкоземельных металлов, изготовления магнитов", — уточняет Дмитрий Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.

Оборонка под угрозой

Некоторые крупные игроки, в частности Volkswagen, утверждают, что у них все стабильно, так как "ведется постоянная работа с субподрядчиками по оформлению лицензий". Однако от рисков никто не застрахован.

"Может остановиться производство электромобилей и компонентов к ним у Volkswagen, BMW, Bosch. Редкоземы нужны Siemens Gamesa, выпускающей ветрогенераторы, в авиапроме и ВПК уязвимы Airbus, французские Safran и Thales, изготавливающие высокоточное оружие, системы управления и радиоэлектронной борьбы", — перечисляет политолог Владислав Федоров.

В авиации и оборонке ситуация для многих компаний близка к критической.

« В ВПК запасы в основном исчерпаны: осталось 25-30%. В авиапроме — порядка 40-45%. Химпром, видимо, сократит производство, запасы неизвестны. США не помогут. Ну и подорожание неизбежно из-за перестройки логистики", — добавляет Дмитрий Семенов.

В одной связке

Лишь немногие в Европе закупаются напрямую у китайцев, как, в частности, Airbus и BASF.

« "Около четверти потребителей, включая Volkswagen, Renault и Telefónica, полагаются на посредников. Обычно это американские технологические компании, использующие китайские редкоземельные металлы", — указывает Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финуниверситета.

Временные ограничения, которые Пекин ранее вводил в ходе торговой войны с Вашингтоном, уже оборачивались приостановкой некоторых европейских автозаводов. Однако переключиться на альтернативных экспортеров непросто.

« "При этом значительно повысятся транспортные издержки и сроки поставок. В результате редкоземы обойдутся дороже процентов на 45-60%. Это снизит конкурентоспособность и рентабельность промышленности ЕС минимум на 15-20%", — считает экономист Михаил Хачатурян.