Мурашко и Бречалов обсудили развитие отрасли здравоохранения в Удмуртии
Удмуртская Республика
 
11:05 14.10.2025
Мурашко и Бречалов обсудили развитие отрасли здравоохранения в Удмуртии
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Удмуртии Александр Бречалов обсудили планы по развитию отрасли здравоохранения в республике
удмуртская республика
михаил мурашко
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
михаил мурашко, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Михаил Мурашко, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
© Фото : Администрация Главы и Правительства Удмуртской РеспубликиМихаил Мурашко и Александр Бречалов во время встречи
© Фото : Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
Михаил Мурашко и Александр Бречалов во время встречи
УФА, 14 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Удмуртии Александр Бречалов обсудили планы по развитию отрасли здравоохранения в республике, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Реализация национальных проектов в отрасли здравоохранения и меры по увеличению продолжительности жизни в Удмуртской республике стали основными темами рабочей встречи Александра Бречалова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко", - говорится в сообщении.
В 2025 году в Удмуртии реализуются ключевые национальные проекты "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь". В рамках нацпроектов, действующих по решению президента России Владимира Путина, в регионе идет строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения, закупается новое оборудование, внедряются современные методы лечения, отметили в пресс-службе.
Александр Бречалов рассказал Михаилу Мурашко о крупнейших инфраструктурных проектах, которые продолжаются в республике. Это капитальный ремонт Глазовской межрайонной больницы с общим финансированием 1,13 миллиарда рублей, который завершится в 2027 году, и строительство новых корпусов Республиканской клинической туберкулезной больницы, следует из релиза.
В качестве мер, направленных на повышение рождаемости, создана сеть из 45 кабинетов репродуктивного здоровья, где можно получить консультацию по подготовке к беременности и вопросам репродуктивного выбора. Семьи, которые готовятся к процедуре ЭКО, могут пройти бесплатное обследование – этой возможностью уже воспользовались 487 семей. За 8 месяцев 2025 года врачи Удмуртии выполнили 591 цикл ЭКО, рассказали удмуртские власти.
"Мы уделяем большое внимание диспансеризации – это задача находится на моем личном контроле. За 9 месяцев этого года профилактические обследования прошли почти 444 тысячи человек. Это помогло значительно увеличить выявляемость хронических неинфекционных заболеваний", – приводятся слова главы Удмуртии Александра Бречалова.
Отмечается, что стороны также обсудили кадровую ситуацию в здравоохранении и финансирование льготного лекарственного обеспечения. За два года количество средств, выделяемых из бюджета республике на закупку льготных лекарств, выросло более чем в 1,8 раза. Для решения кадровых вопросов в 2024 году был создан центр кадровой работы минздрава Удмуртии. "Благодаря всем мерам поддержки в отрасль здравоохранения республики с начала года пришло 658 врачей и 1310 средних медицинских работников", - рассказали в пресс-службе.
Удмуртская РеспубликаМихаил МурашкоАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
