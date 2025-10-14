Мурашко и Бречалов обсудили развитие отрасли здравоохранения в Удмуртии

УФА, 14 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Удмуртии Александр Бречалов обсудили планы по развитию отрасли здравоохранения в республике, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Реализация национальных проектов в отрасли здравоохранения и меры по увеличению продолжительности жизни в Удмуртской республике стали основными темами рабочей встречи Александра Бречалова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко", - говорится в сообщении.

В 2025 году в Удмуртии реализуются ключевые национальные проекты "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь". В рамках нацпроектов, действующих по решению президента России Владимира Путина, в регионе идет строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения, закупается новое оборудование, внедряются современные методы лечения, отметили в пресс-службе.

Александр Бречалов рассказал Михаилу Мурашко о крупнейших инфраструктурных проектах, которые продолжаются в республике. Это капитальный ремонт Глазовской межрайонной больницы с общим финансированием 1,13 миллиарда рублей, который завершится в 2027 году, и строительство новых корпусов Республиканской клинической туберкулезной больницы, следует из релиза.

В качестве мер, направленных на повышение рождаемости, создана сеть из 45 кабинетов репродуктивного здоровья, где можно получить консультацию по подготовке к беременности и вопросам репродуктивного выбора. Семьи, которые готовятся к процедуре ЭКО, могут пройти бесплатное обследование – этой возможностью уже воспользовались 487 семей. За 8 месяцев 2025 года врачи Удмуртии выполнили 591 цикл ЭКО, рассказали удмуртские власти.

"Мы уделяем большое внимание диспансеризации – это задача находится на моем личном контроле. За 9 месяцев этого года профилактические обследования прошли почти 444 тысячи человек. Это помогло значительно увеличить выявляемость хронических неинфекционных заболеваний", – приводятся слова главы Удмуртии Александра Бречалова.