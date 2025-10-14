В Раде высказались о запуске ракет Tomahawk по России

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Даже если администрация президента США Дональда Трампа решит передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, Киев не сможет их применять из-за отсутствия пусковых установок, заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью "Радио НВ".
"Нам могут дать два Tomahawk. Мы их будем запускать, как настоящие индейские томагавки. Просто бросать рукой. С чего мы ее будем запускать?" — задался он вопросом, комментируя возможную поставку этих ракет киевскому режиму.
По словам парламентария, наземные системы запуска Tomahawk просили и западные союзники Вашингтона, но им предложили подождать несколько лет, чтобы получить ограниченное количество пусковых установок.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.