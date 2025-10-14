Рейтинг@Mail.ru
В Раде высказались о запуске ракет Tomahawk по России
06:30 14.10.2025 (обновлено: 16:47 14.10.2025)
В Раде высказались о запуске ракет Tomahawk по России
В Раде высказались о запуске ракет Tomahawk по России
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
верховная рада украины
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Даже если администрация президента США Дональда Трампа решит передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, Киев не сможет их применять из-за отсутствия пусковых установок, заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью "Радио НВ".
«
"Нам могут дать два Tomahawk. Мы их будем запускать, как настоящие индейские томагавки. Просто бросать рукой. С чего мы ее будем запускать?" — задался он вопросом, комментируя возможную поставку этих ракет киевскому режиму.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Ему все равно": в Киеве забили тревогу перед поездкой Зеленского к Трампу
Вчера, 04:42
По словам парламентария, наземные системы запуска Tomahawk просили и западные союзники Вашингтона, но им предложили подождать несколько лет, чтобы получить ограниченное количество пусковых установок.
"И они ждут. А тут нам дадут? (Пусковые установки. — Прим. ред.) Возможно, чудеса случаются, но я пока себе такого не представляю, особенно у Трампа, который бесплатно ничего не дает, а Европа никогда в жизни такой суммы для нас не оплатит", — резюмировал Рахманин.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Грядут опасные времена": на Западе раскрыли план против России
Вчера, 05:44
 
