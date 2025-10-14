В Раде предложили блокировать счета уклонистов

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко считает, что для улучшения показателей по мобилизации нужно блокировать счета уклонистов и лишать их водительских прав.

"Об уклонении. Надо не тянуть силой, а создавать условия, где уклоняться невыгодно: блокировка счетов, приостановка водительских прав. И в то же время поощрять дисциплинированных. Тот, кто явился добровольно и без нарушений, должен получить хотя бы неделю отсрочки перед отправкой чтобы уладить дела, позаботиться о семье, собраться", - написал Федиенко на своей странице в соцсети Facebook*.

Также он считает, что при мобилизации военнообязанному нужно давать время на подготовку и на сбор вещей.

"Если у человека есть основания для отсрочки или неурегулированные документы, стоит дать время это уладить, а не "паковать" с обещаниями потом разобраться. Армии нужны мотивированные и готовые люди, а не те, кто приехал из-за ошибки", - добавил Федиенко.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.