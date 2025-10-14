Рейтинг@Mail.ru
В Раде предложили блокировать счета уклонистов - РИА Новости, 14.10.2025
17:42 14.10.2025
В Раде предложили блокировать счета уклонистов
В Раде предложили блокировать счета уклонистов
В Раде предложили блокировать счета уклонистов
Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко считает, что для улучшения показателей по мобилизации нужно блокировать счета уклонистов и лишать их...
в мире
украина
россия
верховная рада украины
вооруженные силы украины
украина
россия
в мире, украина, россия, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде предложили блокировать счета уклонистов

В Раде предложили новую меру по борьбе с уклонистами

© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко считает, что для улучшения показателей по мобилизации нужно блокировать счета уклонистов и лишать их водительских прав.
"Об уклонении. Надо не тянуть силой, а создавать условия, где уклоняться невыгодно: блокировка счетов, приостановка водительских прав. И в то же время поощрять дисциплинированных. Тот, кто явился добровольно и без нарушений, должен получить хотя бы неделю отсрочки перед отправкой чтобы уладить дела, позаботиться о семье, собраться", - написал Федиенко на своей странице в соцсети Facebook*.
В Киевской области мобилизовали кота - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Военкомы на Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота
5 октября, 16:34
Также он считает, что при мобилизации военнообязанному нужно давать время на подготовку и на сбор вещей.
"Если у человека есть основания для отсрочки или неурегулированные документы, стоит дать время это уладить, а не "паковать" с обещаниями потом разобраться. Армии нужны мотивированные и готовые люди, а не те, кто приехал из-за ошибки", - добавил Федиенко.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В ВСУ хотят использовать реестр избирателей для мобилизации
5 октября, 16:49
 
