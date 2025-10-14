Рейтинг@Mail.ru
ПВО России уничтожила восемь украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 14.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 14.10.2025
ПВО России уничтожила восемь украинских беспилотников над тремя регионами
ПВО России уничтожила восемь украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 14.10.2025
ПВО России уничтожила восемь украинских беспилотников над тремя регионами
Дежурные средства российской ПВО вечером во вторник уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T20:36:00+03:00
2025-10-14T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
белгородская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
республика крым
белгородская область
брянская область
ПВО России уничтожила восемь украинских беспилотников над тремя регионами

ПВО уничтожила 8 БПЛА над Брянской и Белгородской областями , а так же Крымом

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером во вторник уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Четырнадцатого октября с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Брянской области, три – над территорией Республики Крым и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Над территорией России за ночь сбили 121 украинский БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымБелгородская областьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
