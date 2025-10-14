https://ria.ru/20251014/pvo-2048262647.html
ПВО России уничтожила восемь украинских беспилотников над тремя регионами
ПВО России уничтожила восемь украинских беспилотников над тремя регионами
Дежурные средства российской ПВО вечером во вторник уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом,... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
белгородская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
республика крым
белгородская область
брянская область
ПВО России уничтожила восемь украинских беспилотников над тремя регионами
