Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила шесть снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/pvo-2048151241.html
Российская ПВО сбила шесть снарядов HIMARS за сутки
Российская ПВО сбила шесть снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 14.10.2025
Российская ПВО сбила шесть снарядов HIMARS за сутки
Российская ПВО за сутки в ходе СВО сбила шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 195 украинских беспилотных летательных... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:40:00+03:00
2025-10-14T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048097580.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила шесть снарядов HIMARS за сутки

Российская ПВО за сутки сбила шесть снарядов HIMARS и 195 украинских БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российская ПВО за сутки в ходе СВО сбила шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 195 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Украинские боевики боятся российских артиллеристов в зоне СВО
Вчера, 06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала