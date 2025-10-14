Рейтинг@Mail.ru
Путин и Рахмон отметили важность подписанных в Душанбе документов - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 14.10.2025дополняется ...
https://ria.ru/20251014/putin-2048224458.html
Путин и Рахмон отметили важность подписанных в Душанбе документов
Путин и Рахмон отметили важность подписанных в Душанбе документов - РИА Новости, 14.10.2025
Путин и Рахмон отметили важность подписанных в Душанбе документов
ПУТИН И РАХМОН ОТМЕТИЛИ, ЧТО ПОДПИСАННЫЕ В ДУШАНБЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИДАДУТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА И СОЮЗНИЧЕСТВА - КРЕМЛЬ РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:02:00+03:00
2025-10-14T17:02:00+03:00
душанбе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047269741_0:332:3052:2048_1920x0_80_0_0_f88c8d8cfa9592adf3237bad14c23a46.jpg
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047269741_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_c5efa21f2103bc2a16744c64a1378055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
душанбе
Душанбе
Путин и Рахмон отметили важность подписанных в Душанбе документов

Новый импульс. Путин и Рахмон отметили важность подписанных в Душанбе документов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПУТИН И РАХМОН ОТМЕТИЛИ, ЧТО ПОДПИСАННЫЕ В ДУШАНБЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИДАДУТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА И СОЮЗНИЧЕСТВА - КРЕМЛЬ
 
Душанбе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала