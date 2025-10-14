https://ria.ru/20251014/putin-2048219853.html
Путин назначил нового посла России в Австрии
Путин назначил нового посла России в Австрии - РИА Новости, 14.10.2025
Путин назначил нового посла России в Австрии
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Грозова новым послом РФ в Австрии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 14.10.2025
Путин назначил нового посла России в Австрии
Путин назначил Грозова послом России в Австрии