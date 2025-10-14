Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил нового посла России в Австрии - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/putin-2048219853.html
Путин назначил нового посла России в Австрии
Путин назначил нового посла России в Австрии - РИА Новости, 14.10.2025
Путин назначил нового посла России в Австрии
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Грозова новым послом РФ в Австрии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:45:00+03:00
2025-10-14T16:45:00+03:00
россия
австрия
владимир путин
снг
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048219645_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_377f18188be013d44b30df0380937055.jpg
https://ria.ru/20250818/lyubinskiy-2036111180.html
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048219645_79:0:1146:800_1920x0_80_0_0_72fa1f4321202260dfeab7013223f1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, австрия, владимир путин, снг, общество
Россия, Австрия, Владимир Путин, СНГ, Общество
Путин назначил нового посла России в Австрии

Путин назначил Грозова послом России в Австрии

© Sputnik / Виктор ТолочкоАндрей Грозов
Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Андрей Грозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Грозова новым послом РФ в Австрии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Грозова Андрея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австрийской Республике", - говорится в документе.
Другим указом президент освободил Грозова от обязанностей постпреда РФ при уставных и иных органах СНГ.
Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД
18 августа, 17:38
 
РоссияАвстрияВладимир ПутинСНГОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала