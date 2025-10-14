Рейтинг@Mail.ru
13:03 14.10.2025
Путин держит под контролем вопросы развития Норильска, заявил Песков
Путин держит под контролем вопросы развития Норильска, заявил Песков
Президент России Владимир Путин держит под личным контролем все вопросы развития Норильска, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2025-10-14T13:03:00+03:00
2025-10-14T13:03:00+03:00
россия
норильск
дмитрий песков
владимир путин
экономика
россия, норильск, дмитрий песков, владимир путин, экономика
Россия, Норильск, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Экономика
Путин держит под контролем вопросы развития Норильска, заявил Песков

Песков: Путин держит под личным контролем развитие Норильска

© РИА Новости / Александр КряжевНорильск
Норильск - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Норильск. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит под личным контролем все вопросы развития Норильска, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Традиционно президент держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с развитием Норильска", - сказал Песков журналистам.
РоссияНорильскДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
 
