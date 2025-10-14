Рейтинг@Mail.ru
Путин во вторник примет главу "Норникеля" Потанина - РИА Новости, 14.10.2025
12:55 14.10.2025 (обновлено: 18:56 14.10.2025)
Путин во вторник примет главу "Норникеля" Потанина
Путин во вторник примет главу "Норникеля" Потанина - РИА Новости, 14.10.2025
Путин во вторник примет главу "Норникеля" Потанина
Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу "Норникеля" Владимира Потанина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2025
политика
россия
владимир потанин
дмитрий песков
владимир путин
норильский никель
2025
политика, россия, владимир потанин, дмитрий песков, владимир путин, норильский никель
Политика, Россия, Владимир Потанин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Норильский никель
Путин во вторник примет главу "Норникеля" Потанина

Путин во вторник примет с докладом главу "Норникеля" Потанина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и глава компании ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент Владимир Путин и глава компании ПАО ГМК Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент Владимир Путин и глава компании ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу "Норникеля" Владимира Потанина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Среди остальных у президента будет на докладе глава "Норникеля" Владимир Потанин", — сказал Песков журналистам.
ПолитикаРоссияВладимир ПотанинДмитрий ПесковВладимир ПутинНорильский никель
 
 
