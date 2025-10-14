https://ria.ru/20251014/putin-2048154642.html
Путин во вторник примет главу "Норникеля" Потанина
Путин во вторник примет главу "Норникеля" Потанина
Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу "Норникеля" Владимира Потанина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:55:00+03:00
2025-10-14T12:55:00+03:00
2025-10-14T18:56:00+03:00
политика
россия
владимир потанин
дмитрий песков
владимир путин
норильский никель
россия
