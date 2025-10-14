https://ria.ru/20251014/putin-2048153608.html
Путин во вторник продолжит работу с коллегами из стран Средней Азии
Путин во вторник продолжит работу с коллегами из стран Средней Азии - РИА Новости, 14.10.2025
Путин во вторник продолжит работу с коллегами из стран Средней Азии
Президент России Владимир Путин во вторник продолжит работу с коллегами из стран Средней Азии, состоится несколько телефонных разговоров, сообщил... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:52:00+03:00
средняя азия
владимир путин
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251014/kontakty-2048153454.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
средняя азия, владимир путин, россия, дмитрий песков
